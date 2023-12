EEUU: Departamento de Justicia demanda a inmobiliaria por préstamos abusivos a compradores hispanos

La nueva demanda del Departamento de Justicia, por su parte, alega discriminación ilegal y solicita sanciones civiles no especificadas, así como indemnizaciones para los clientes. Una mujer utilizó los ingresos de la venta de la casa de su madre para comprar una vivienda en Colony Ridge, pero se encontró con que tendría que invertir mucho más en infraestructura básica. Durante las fuertes lluvias, la propiedad se inunda tanto que ella no puede entrar ni salir del vecindario, dijo Clarke. El caso también forma parte del trabajo del departamento para luchar contra una práctica ilegal en la que los prestamistas evitan conceder créditos a las personas por su raza, color u origen nacional.

El proyecto inmobiliario es hogar de más de 40.000 personas y su huella geográfica es casi del tamaño de Washington D.C. Ha crecido rápidamente, en parte gracias a la publicidad en TikTok y a préstamos que no requerían verificación de crédito y sólo exigían un pequeño depósito. Pero esos préstamos tenían altas tasas de interés, y la compañía no verificaba que los clientes pudieran pagarlos, dijeron las autoridades. Entre 2019 y 2022, Colony Ridge inició ejecuciones hipotecarias en al menos el 30% de sus lotes financiados por el vendedor en un plazo de tres años, según el Departamento de Justicia.

El promotor inmobiliario de Colony Ridge, Trey Harris, ha reconocido anteriormente a The Associated Press que su empresa concede préstamos a los clientes a tasas de interés más altas de lo habitual, pero dijo que los bancos no conceden esos préstamos. Negó que la inmobiliaria fuera responsable de los problemas de inundaciones en la zona.

