NO FUE REAL: Una mirada a lo que no sucedió esta semana

A continuación López Obrador señaló que la inversión pública reactiva la economía pronto, genera empleo y se hacen las obras que se requieren, “pero, además, de eso con la inversión pública pueden estar las tasas altas y se resiste. Si se depende únicamente de la inversión privada con tasas altas, no, no es lo mismo”, comentó.

“Voy a decir algo: porque nosotros no seguimos las recomendaciones de los neoliberales”, dijo López Obrador. “Le deseo que le vaya bien al pueblo de Argentina, pero quien llegó a la presidencia una de las cosas que planteó es que no iba a haber inversión pública, pero ese es el pensamiento neoliberal puro. No saben que con inversión pública… Bueno, el tren, todos los miles de trabajadores es inversión pública ¿Por qué creció el sureste al doble que el norte en el primer semestre de este año? Por la inversión pública”.

La Casa Blanca fue muy clara al asegurar que no dudará en restablecer las sanciones en caso de que el gobierno de Venezuela no cumpla con los compromisos electorales establecidos durante las negociaciones con la oposición. Una recompensa de 15 millones de dólares con el fin de detener a Maduro para enfrentar cargos de narcotráfico en Nueva York también continúa vigente, aseguró.

Pero al hacer búsquedas de palabras clave en Google, The Associated Press corroboró que la secuencia corresponde al fragmento de una entrevista que Biden dio el 12 de mayo de 2021 al canal de televisión estadounidense MSNBC en la que habló de planes para incrementar la recaudación.

Un resumen de las historias e imágenes más populares, pero completamente falsas de la semana. Ninguna de éstas es legítima, a pesar de que se compartieron ampliamente en las redes sociales. The Associated Press las verificó. Aquí están los hechos:

