Nuevos fármacos para bajar de peso fuera del alcance de millones en EEUU porque Medicare no los paga

“Los estadounidenses deberían tener acceso a los medicamentos que sus médicos creen que deberían tomar”, dijo Stephen Ubl, presidente del grupo de cabildeo Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (Investigación y Fabricantes Farmacéuticos de Estados Unidos), en una llamada con periodistas el mes pasado. “Pedimos que Medicare cubra estos medicamentos”.

“Cuando hablamos del costo inicial, a menudo tengo que informar a los miembros que la CBO no toma en cuenta los ahorros en su análisis de costo-beneficio”, explicó Ruiz a la AP. “Tomando esa cifra de manera aislada, uno no obtiene el panorama completo de la economía total de reducir la obesidad y todas sus comorbilidades en nuestros pacientes”.

“Durante años hubo un estigma contra estas personas, luego hubo un estigma sobre hablar de la obesidad”, dijo Wenstrup en una entrevista con The Associated Press. “Ahora estamos en un punto donde decimos que este es un problema de salud y tenemos que abordarlo”.

