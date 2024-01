Gobernadora de Nueva York asigna 2.400 millones de dólares a migración en proyecto de presupuesto

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció el martes que quiere asignar 2.400 millones de dólares para gestionar la enorme afluencia de migrantes que ha desbordado la capacidad de los albergues de la ciudad de Nueva York, abordando en su proyecto presupuestario un asunto político perjudicial para los demócratas.

El plan de gastos para los migrantes forma parte de una propuesta presupuestaria de 233.000 millones de dólares por parte de la oficina de la gobernadora, con lo que se dará inicio a meses de negociaciones con los jefes de los bloques legislativos.

El plan de la gobernadora para resolver el problema de los migrantes — unos 70.000 de los cuales están a cargo de la ciudad de Nueva York — había sido una cuestión candente de cara a la sesión legislativa. La gobernadora no abordó el tema en su informe anual de la semana pasada, y no se mencionó la palabra “migrante” en su plan político de 181 páginas.

El martes dio a conocer un plan para proporcionar servicios de albergue y asistencia jurídica, entre otras cosas, a los solicitantes de asilo, y reiteró su llamado al gobierno federal para que brinde más asistencia al estado.

“Lo hacemos no sólo porque es lo correcto para los migrantes y para la ciudad de Nueva York”, dijo Hochul en el Capitolio estatal. “También sabemos que las empresas no harán negocios en Nueva York si hay miles de personas durmiendo en las calles, o si la calidad de vida resulta drásticamente afectada porque la ciudad se ve obligada a recortar servicios esenciales”.

El asunto puede perjudicar a los candidatos demócratas al Congreso en Nueva York este otoño, ya que se espera que las elecciones suburbanas clave en el estado influyan en gran medida en el partido que controle la Cámara de Representantes a nivel federal. Los republicanos han sido persistentes en sus críticas al presidente Joe Biden y a los demócratas en torno a las medidas federales en materia migratoria, y el tema ya afecta las campañas en Nueva York.

“Tenemos a un gobierno demócrata en Washington que no ha abordado la crisis fronteriza, no ha reforzado la frontera”, dijo el líder de la minoría republicana en el Congreso estatal, Will Barclay. “No me entusiasma tener que gastar dinero en la crisis migratoria”.

La llegada de migrantes a Nueva York es en parte resultado de las operaciones que encabeza el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, quien ha enviado a migrantes en autobús o avión a estados del norte del país con gobiernos demócratas.

El plan de Hochul destinaría 2.400 millones de dólares a servicios de acogida a corto plazo, atención médica y a pagar centros de alojamiento de emergencia a mayor escala que han sido creados para hacer frente a la afluencia de solicitantes de asilo. También se destinaría a pagar asistencia legal para ayudar a los migrantes en los procesos de asilo y de permisos de trabajo.

La gobernadora dijo a los periodistas que esta semana viajará a Washington para reunirse con el gobierno federal y discutir la afluencia de migrantes, una de muchas visitas de este tipo que ha tenido en los últimos meses.

“Hasta que no veamos un cambio en la política federal que frene el flujo de recién llegados, vamos a estar nadando contracorriente”, dijo Hochul.

El plan presupuestario también le ofreció a Hochul la oportunidad de explayarse en varias de las propuestas políticas que anunció la semana pasada.

Pidió 35.300 millones de dólares en fondos para la educación, en parte para ampliar los programas universales de preescolar en distritos escolares de todo el estado, y dijo que quiere 40 millones de dólares para un plan para acabar con el robo al por menor. Por otra parte, dijo que el gasto destinado a Medicaid llegaría a 35.500 millones de dólares, lo que supondría un aumento con respecto al año pasado impulsado por el mayor número de inscripciones.

La fecha límite para aprobar el presupuesto estatal es el 1 de abril.

Maysoon Khan es miembro de la Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas poco conocidos.