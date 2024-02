Desata polémica en España cartel de Cristo joven, apuesto y vistiendo un taparrabos

(Uncredited / Associated Press)

Un cartel publicado en la ciudad española de Sevilla en que se representa a Jesús joven, apuesto y vistiendo sólo un taparrabos ha desatado una tormenta en las redes sociales, donde algunos lo calificaron como una afrenta a la figura de Cristo y otros publicaron comentarios lascivos y memes burlándose de la imagen.

El cartel del artista sevillano internacionalmente reconocido Salustiano García Cruz muestra a Jesús de aspecto joven, sin corona de espinas, sin sufrimiento en el rostro y con heridas minúsculas en las manos y la caja torácica. El cartel fue asignado y aprobado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, que organiza las inmensamente populares procesiones de Semana Santa previas a la Pascua en esa ciudad del sur de España.

Tan pronto como se dio a conocer la imagen la semana pasada, las críticas se volvieron virales en las redes sociales y estalló un debate sobre cómo se debería representar a Cristo resucitado. Muchos lo tildaron de vergonzoso, inapropiado, demasiado bonito, modernista y fuera de línea con la tradición de Semana Santa sevillana.

España es predominantemente católica y las tradiciones eclesiásticas como el matrimonio, los bautizos y los desfiles religiosos son inmensamente populares tanto entre creyentes como entre no creyentes. Unas 14.000 personas de todo el país firmaron una campaña en Change.org para retirar el cartel de Jesús.

El artista defendió la obra y tachó de anticuadas las críticas al póster.

“No hay nada revolucionario en el cuadro”, dijo García a la agencia de noticias Atlas. “Hay contemporaneidad, pero todos, todos los elementos que he usado son elementos que ya se han utilizado en los últimos siete siglos en el arte sacro”.

“Yo no veo en qué punto, en qué elemento, a la gente que no le está gustando, no les ha gustado”, señaló.

En otra entrevista publicada por el diario El Mundo, García respondió a las críticas de grupos conservadores de que la descripción de Jesús era “afeminada” u “homoerótica”.

“Un cristo gay porque tiene la mirada dulce y es guapo, bueno, estamos en el siglo XXI”, agregó García, quien comentó que se inspiró en su hijo Horacio como modelo para el cartel.

“Nos ha pillado un poco más de sorpresa porque se ha hecho todo desde el respeto”, dijo Horacio García a Atlas.

“Mucha polémica viene de que el modelo es demasiado bueno, el Cristo demasiado guapo, demasiado atractivo”, agregó. Pero no todo ha sido malo: Horacio García dijo que también ha recibido muchos elogios y buenos deseos de la gente.

Hasta ahora, el Consejo de Cofradías ha hecho caso omiso a las peticiones de sustituir el cartel antes de la Semana Santa de finales de marzo. En los últimos años, algunos carteles de diferentes celebraciones católicas fueron retirados tras las críticas.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, calificó la polémica de “artificial”.

“A mí me gusta”, dijo, añadiendo que no todos los carteles de Semana Santa pueden ser iguales cada año: “Hay carteles más arriesgados, hay carteles más clásicos, hay carteles más valientes”.