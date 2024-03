Leyes electorales de Arizona que piden prueba de nacionalidad no discriminan, dictamina jueza

(Matt York / Associated Press)

Una jueza federal confirmó las disposiciones de las nuevas leyes de Arizona que requerirían que los condados verificaran el estatus migratorio de los votantes empadronados que no hayan presentado una prueba de tener nacionalidad estadounidense y cotejaran la información del padrón electoral con diversas bases de datos gubernamentales.

En un fallo el jueves, la jueza de distrito Susan Bolton concluyó que los legisladores de Arizona no discriminaron al aprobar las leyes, y que el estado tiene interés en evitar el fraude electoral y limitar el voto a las personas con derecho a sufragar.

“Tomando en cuenta la evidencia en su conjunto, el tribunal concluye que los intereses de Arizona en evitar que los no ciudadanos voten y promover la confianza pública en las elecciones de Arizona es mayor que la molestia limitada que los votantes pueden experimentar cuando se les exige que proporcionen (prueba documental de nacionalidad)”, escribió.

Sin embargo, Bolton dijo que el requisito de que las personas que utilicen un formulario de registro estatal incluyan su estado o país de nacimiento viola una disposición de la Ley de Derechos Civiles y una sección de la Ley Nacional de Registro de Votantes. De hacerlo, explicó, resultaría en que sólo se investigaría a los ciudadanos naturalizados basándose en la creencia subjetiva de los registradores del condado de que una persona naturalizada no es ciudadana.

El largo fallo resume el testimonio de un juicio celebrado a finales de 2023 en el que expertos testificaron sobre la historia de discriminación de votantes en Arizona. Eso incluía pruebas de alfabetización que de hecho excluían a los votantes indígenas estadounidenses y latinos de participar, y purgas de listas de votantes en las décadas de 1970 y 1980 que crearon barreras para las minorías para volverse a empadronar.

Eso era en el pasado, escribió la jueza, señalando que no había evidencia presentada por los demandantes que reflejara una intención de los legisladores de suprimir los registros de votantes de miembros de grupos minoritarios o ciudadanos naturalizados cuando sopesaron los proyectos de ley en 2022.

Las leyes se aprobaron en medio de una oleada de propuestas que los republicanos introdujeron a raíz de la victoria de Joe Biden en Arizona frente a Donald Trump en 2020.

En un fallo anterior, Bolton bloqueó un requisito de la ley de Arizona de que las personas que utilizan un formulario federal de registro de votantes proporcionen una prueba adicional de nacionalidad si quieren votar para presidente o utilizar el sistema de voto por correo del estado. La jueza había dictaminado que esas disposiciones estaban supeditadas a una ley federal de 1993 sobre el registro de votantes.

Ella también había dictaminado que un decreto de consentimiento de 2018 impide que Arizona aplique su nuevo requisito de rechazar cualquier formulario estatal de registro de votantes que no esté acompañado de una prueba de nacionalidad. El decreto dice que Arizona no puede rechazar un formulario de registro de votante estatal —que por lo demás sería válido— si no se ha presentado una prueba de nacionalidad, sino que debe registrar a dicho solicitante para las elecciones federales.