‘La historia de New Haven es nuestra historia’: Puertorriqueños comparten sus contribuciones a la cultura y educación de la ciudad

NEW HAVEN — Recortes de periodico, correspondencia y fotos de acciones activistas durante los años 70 por Despierta Boricua, el grupo estudiantil puertorriqueño de Yale, han llevado a Amanda Rivera a investigar en New Haven , Bridgeport y Puerto Rico , incluyendo a su propia historia familiar.

Rivera descubrió los artículos en cajas de cartón que sacó de un almacén en La Casa Cultural Julia de Burgos de Yale , los cuales la inspiraron a aprender más acerca de los puertorriqueños que ahora llaman hogar a Connecticut y acerca de sus contribuciones. Ella está documentando la historia e influencia local de los puertorriqueños por medio de un proyecto de historia oral como parte de su tesis doctoral en Yale University .

La bisabuela de Rivera emigró a Nueva York para trabajar como costurera en las fábricas explotadoras del Distrito de la Moda y ella se halló cuestionando cómo su gente llegó aquí y por qué su relación con su país es “tan complicada, fracturada y revuelta”.

“Los puertorriqueños tienen ciudadanía, pero somos ciudadanos de segunda clase”, dijo.

Habían 22,000 puertorriqueños viviendo en New Haven en 2021, lo cual era más de la mitad de la población hispana/latina de la ciudad. Pero más importante que los números han sido sus contribuciones a la educación, las fundaciones y la cultura. Desde noviembre, hay hasta un vuelo directo disponible entre New Haven y San Juan, Puerto Rico , permitiendo viajes de patrimonio cultural y turismo.

“¿Qué significa que los Estados Unidos ni siquiera llame a Puerto Rico una colonia, aunque sea una colonia?”, preguntó, “¿Y qué significa cuando los puertorriqueños resisten y se definen en sus propios términos?”

De los archivos, Rivera aprendió acerca de los estudiantes de Yale, quienes protestaron contra la universidad para adquirir un centro puertorriqueño para estudiantes, ahora conocido como el centro estudiantil Latinx, La Casa. También encontró una propuesta para un plan de estudios para una concentración en estudios puertorriqueños. Actualmente, el archivo se encuentra en la Biblioteca Sterling Memorial de Yale, pero Rivera tiene planes de hacer que su proyecto esté disponible al público por el Archivo Digital de Connecticut .

Algunos puertorriqueños fueron reclutados de la isla para trabajar en agricultura o manufactura después de la Segunda Guerra Mundial. Otros emigraron para unirse a los parientes que ya estaban en el área.

Rivera ha hecho aproximadamente 20 entrevistas de historia oral en Bridgeport y New Haven desde el principio de junio el año pasado, incluyendo un puertorriqueño que ayudó a crear un sistema de educación bilingüe en Bridgeport , y Madeline Negrón, la primera superintendente Latina de las escuelas de New Haven .

Negrón está cerrando su primer año como superintendente de un distrito que cuenta con un 48 por ciento de estudiantes hispanos/latinos, y recientemente se ganó un premio de diversidad, equidad e inclusión de la University of Connecticut , su alma máter.

Su padre fue uno de los trabajadores reclutados y su familia se mudó de Puerto Rico a Willimantic cuando ella tenía 10 años. Recuerda un sistema educativo difícil de navegar y maestros que la ignoraban.

“Era casi como decir, ‘No voy a perder mi tiempo contigo, porque no tienes potencial’, porque lo único que ellos vieron fue mi limitada habilidad de hablar inglés”, dijo Negrón.

El distrito tiene dos escuelas bilingües — Family Academy of Multilingual Exploration y John C. Daniels School of International Communication — las cuales mezclan estudiantes que hablan español e inglés comenzando en kindergarten, para que los estudiantes terminen el programa siendo bilingües y biculturales.

También tiene ocho escuelas con programas para alumnos multilingües, los cuales proveen servicios en español mientras el estudiante aprende inglés.

Los puertorriqueños tuvieron la tasa más alta de personas sin una educación de escuela secundaria” y la tasa más baja de rendimiento en la educación superior en comparación a los “hispanos/latinos” de New Haven y la “población general” en 2021, según un reporte por la Iniciativa de Estudios Puertorriqueños de la University of Connecticut . Los tres grupos tuvieron tasas comparables de educación secundaria.

Negrón comentó que sus valores fundamentales son la equidad y el acceso por su experiencia como niña puertorriqueña en un ambiente donde la mayoría eran de raza blanca.

“No quiero que los niños se encuentren con maestros como los que yo me encontré cuando era niña”, ella dijo.

Ella también elogió otros líderes puertorriqueños en su comunidad local: Juan Candelaria , D- New Haven , quien ha representado la ciudad desde 2002 y es el primer Vicepresidente de la Asamblea General; Daniel Diaz , cofundador y presidente de la organización latina de arte juvenil ARTE; y Joe Rodriguez , presidente y cofundador de la fundación Puerto Ricans United.

Rodriguez ayudó a reavivar el Festival Puertorriqueño, el cual se lleva a cabo anualmente en el New Haven Green . Comenzó en los años 80 como un desfile en varias ciudades, pero estuvo inactivo desde el 2009 hasta el 2015.

Rodriguez se unió al grupo que reinaguraró el festival “como modo de preservar nuestra cultura”, dijo. En los ocho años que lleva, el evento ha crecido de 5,000 a 12,000 personas — con visitantes locales y de fuera del estado.

Este mes, la organización presentó el Concurso Miss Puerto Rico en Wilbur Cross High School , coronando a dos jóvenes que ayudarán a promover la cultura puertorriqueña, y que continuarán su educación y servirán de modelos a seguir para los jóvenes latinos.

“Como puertorriqueños, la historia de New Haven es nuestra historia, y nuestra historia es la historia de New Haven “, dijo Rodriguez.

