Nueva Orleans avanza hacia la normalidad mientras guarda luto por víctimas de masacre de Año Nuevo

Abdur-Rahim Jabbar, el hermano menor de Jabbar, dijo a The Associated Press el jueves que “no parece real” que su hermano pudiera haber hecho esto.

Un funcionario del gobierno de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar públicamente, dijo que Jabbar viajó a Egipto en 2023, permaneciendo en El Cairo durante una semana, antes de regresar a Estados Unidos y luego viajar a Toronto durante tres días. No estaba claro aún qué hizo durante esos viajes.

El FBI recuperó una bandera negra del EI del camión alquilado de Jabbar y revisó cinco videos publicados en Facebook, incluyendo uno en el que dijo que originalmente planeaba dañar a su familia y amigos pero estaba preocupado de que los titulares de noticias no se centraran en la “guerra entre los creyentes y los no creyentes”, dijo Raia.

