Liga MX regresa con 17 equipos buscando acabar con la dictadura del América

El fútbol mexicano se reanuda este fin de semana con la misma incógnita de los últimos años: ¿Qué equipo será capaz de frenar la dictadura que el América?

Las Águilas parecían autodestruirse el torneo anterior y rondaban el 14to puesto entre 18 equipos, pero avanzaron a la repesca y en la liguilla se impusieron sobre Toluca, Cruz Azul y Monterrey para convertirse en el primer tricampeón desde 1996 cuando comenzaron a disputarse dos torneos por año.

Con la plantilla intacta, el equipo dirigido por el brasileño André Jardine buscará ahora ser el segundo tetracampeón en la historia del fútbol mexicano, un logro sólo conseguido por Chivas en los torneos 1958-1959, 1959-1960, 1960-1961 y 1961-1962, cuando no existía liguilla.

“Vamos por otra, aquí no podemos parar porque de eso se trata este club”, dijo el volante español Álvaro Fidalgo. “Toca otro, si paras, el fútbol no te perdona, aquí no podemos parar”.

Para procurar limitar las lesiones que les afectaron el anterior torneo Apertura, América comenzará el Clausura con un cuadro alterno. Sus titulares recién se reportaron esta semana y harán una pretemporada. Es incierto cuándo comenzarán a jugar con la plantilla completa.

El yugo del América tendrá al Cruz Azul como principal retador. La Máquina fue el equipo que más puntos acumuló en 2024. Además, en el Apertura impuso una marca de puntos y estuvo a cinco minutos de dejar fuera a las Águilas en las semifinales.

Dirigido por el argentino Martín Anselmi, Cruz Azul también apostó por continuidad y ha realizado phocos movimientos. El lateral izquierdo Omar Campos ha sido, hasta ahora, su único fichaje oficial. El zaguero Jesús Orozco, procedente de Chivas, podría unirse en las próximas horas.

“Este equipo ha estado en finales, peleando por el campeonato y este torneo no será la excepción, vamos por el campeonato”, dijo Campos. “Vengo a darlo todo para conseguir lo que queremos como grupo”.

Otro equipo que volverá a pelear por el campeonato es el Monterrey, con el argentino Martín Demichelis al mando del banquillo.

Los Rayados se han reforzado con cuatro jugadores, entre ellos el lateral Ricardo Chávez y el volante colombiano Nelson Deossa (Pachuca).

Un equipo que procurará regresar a la pelea por campeonatos es Chivas, que alguna vez fue el cuadro más laureado en México y ha visto alejarse al América a cuatro títulos de distancia.

Para tratar de cerrar esa brecha, la dirigencia abrió la cartera en la pausa decembrina y ya amarró las incorporaciones del delantero Alan Pulido y del volante Luis Romo. El equipo además negocia con el AEK de Atenas para traer a Orbelín Pineda.

El Toluca también estará en la pelea. Tendrán como técnico al argentino Antonio Mohamed, quien ha sido campeón en México con tres equipos distintos: Tijuana, América y Monterrey.

Los Diablos Rojos fueron segundos de la clasificación el torneo anterior y perdieron ante el América en los cuartos de final. Ahora, además del Mohamed, el equipo trajo de regreso a México al volante Héctor Herrera y además fichó al zaguero Antonio Briseño (Chivas).

“América es América, este año va a ser muy competitivo y será difícil sacarle el trono, parten de mucha confianza y seguridad”, dijo Mohamed a la cadena ESPN. “Pero creo que las rachas son para romperse”.

Eso está por verse.