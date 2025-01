Cámara baja de EEUU aprueba ley de detención migratoria que podría ser la 1ra que Trump promulgue

(J. Scott Applewhite / Associated Press)

La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio el miércoles su aprobación final a un proyecto de ley que requiere la detención de migrantes que se encuentren en el país sin permiso y que hayan sido acusados de robo y delitos violentos, la primera medida que el presidente Donald Trump puede promulgar, luego de que el Congreso —con cierto apoyo bipartidista— se movilizó rápidamente en línea con los planes del mandatario de endurecer las medidas contra la inmigración ilegal.

La aprobación de la Ley Laken Riley, la cual lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia que fue asesinada el año pasado por un venezolano, muestra cuán drásticamente el debate político sobre la inmigración ha virado hacia la derecha tras la victoria electoral de Trump. La política de inmigración ha sido a menudo uno de los temas más arraigados en el Congreso, pero un grupo crucial de 46 demócratas políticamente vulnerables se unió a los republicanos para aprobar la estricta propuesta con un recuento de votos de 263 a favor y 156 en contra.

“Durante décadas, ha sido casi imposible para nuestro gobierno ponerse de acuerdo sobre soluciones para los problemas en nuestra frontera y dentro de nuestro país”, comentó la senadora republicana Katie Britt. Señaló que es probable que sea el “proyecto de ley migratorio más significativo” que el Congreso ha aprobado en casi tres décadas.

Sin embargo, el proyecto de ley requerirá un incremento masivo en las capacidades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), pero no incluye ningún financiamiento nuevo.

Mientras tanto, el nuevo presidente ha emitido una serie de órdenes ejecutivas destinadas a sellar la frontera con México a la inmigración y, en última instancia, deportar a millones de migrantes que carecen de un estatus legal permanente en Estados Unidos. El miércoles, Trump también canceló el reasentamiento de refugiados y su gobierno ha manifestado que tiene la intención de procesar a funcionarios del orden público locales que no cumplan con sus nuevas políticas de inmigración.

Los líderes republicanos del Congreso han dejado claro que tienen la intención de seguir el mismo camino, aunque su mayor desafío será encontrar una manera de aprobar los fondos para implementar realmente los estrictos planes de Trump.

“Lo que está haciendo es iniciar lo que finalmente será nuestra agenda legislativa”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Los republicanos de la Cámara de Representantes inicialmente aprobaron la legislación el año pasado con el apoyo de 37 demócratas en un movimiento que pretendía ser un reproche político al manejo de la frontera sur por parte del entonces presidente Joe Biden. Luego, languideció en el Senado controlado por los demócratas.

Este año, los republicanos, ahora con control de ambas cámaras del Congreso, han hecho de esto su máxima prioridad. Cuando se presentó ante el Senado, 12 demócratas votaron a favor de la medida, y cuando la cámara baja votó sobre una versión del proyecto de ley a principios de este mes, 48 demócratas lo apoyaron.

La mayoría de los adultos en Estados Unidos están a favor de deportar a los inmigrantes condenados por delitos violentos, de acuerdo con una encuesta reciente del Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos y The Associated Press. Sin embargo, sólo alrededor del 37% de los adultos de Estados Unidos están a favor de deportar a los migrantes que se encuentren en el país de manera ilegal que no han sido condenados por un delito.

“Aunque el proyecto de ley no es perfecto, envía un mensaje claro de que pensamos que los criminales deberían ser deportados”, manifestó el representante Tom Suozzi, un demócrata de Nueva York que ha instado a su partido a apoyar una implementación más estricta de la ley de migración.

En virtud del proyecto de ley, las autoridades federales estarían obligadas a detener a cualquier migrante arrestado o acusado de delitos como el robo en tiendas. El alcance de la propuesta se amplió en el Senado para incluir también a aquellos acusados de agredir a un agente de policía o delitos que lesionen o causen la muerte de alguien.

El proyecto de ley también otorga legitimación legal a los fiscales generales estatales para demandar al gobierno federal por daños causados por decisiones federales de inmigración. Esto da a los estados un nuevo poder en la política de inmigración cuando ya han estado tratando de contrarrestar las decisiones presidenciales bajo los gobiernos de Trump y Biden. Los demócratas intentaron sin éxito que esa disposición fuera eliminada del proyecto de ley en el Senado, diciendo que inyectaría aún más incertidumbre y partidismo en la política de migración.

En última instancia, incluso el gobierno de Trump probablemente tendrá dificultades para implementar los nuevos requisitos a menos que el Congreso dé seguimiento más adelante este año con financiamiento. Los republicanos están actualmente planeando cómo impulsar sus prioridades a través del Congreso mediante un proceso de línea partidista conocido como reconciliación presupuestaria. Han estimado el costo de financiar las prioridades de deportación y frontera de Trump en aproximadamente 100.000 millones de dólares.

Trump ha “establecido la empresa logística doméstica más grande de nuestras vidas, que es la deportación de la mayoría de los extranjeros que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos”, comentó Ken Cuccinelli, quien dirigió los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump, a un panel del Senado recientemente.

Cuccinelli señaló que requeriría un aumento de jueces de inmigración, fiscales y otro personal, pero Trump también ha allanado el camino para usar elementos militares, bases y otros recursos para llevar a cabo las deportaciones masivas.

El Departamento de Seguridad Nacional ha estimado que la Ley Laken Riley costaría 26.900 millones de dólares en el primer año para implementarla, incluyendo un aumento de 110.000 camas de detención del ICE.

La mayoría de los demócratas criticaron la falta de financiamiento en el proyecto de ley como prueba de que es un enfoque fragmentado que haría poco para solucionar los problemas en el sistema de inmigración, pero cargaría a las autoridades federales con nuevos requisitos.

“Los autores del proyecto de ley afirmaron que iba a resultar en el arresto y detención de delincuentes peligrosos, pero no lo hará porque es un mandato totalmente sin fondos”, comentó el senador demócrata Chris Murphy.

Otros expresaron preocupaciones de que el proyecto de ley privaría de derechos de debido proceso a los migrantes, incluidos menores o beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). El senador Alex Padilla dijo que ahora las autoridades federales se verían obligadas a priorizar la detención de migrantes arrestados por delitos menores como el robo en tiendas, en lugar de aquellos que cometen delitos graves.

En general, no hay evidencia de que los migrantes sean más propensos a cometer delitos violentos. Varios estudios han encontrado que los inmigrantes cometen delitos a tasas más bajas que los nacidos en Estados Unidos. Los grupos que abogan por políticas de inmigración restrictivas disputan o descartan esos hallazgos.

Pero los republicanos señalaron a la homónima del proyecto de ley, Laken Riley, y cómo fue asesinada por un migrante venezolano que había sido arrestado previamente por las autoridades locales, pero liberado mientras seguía su caso de inmigración.

“Si esta ley hubiera estado vigente, él nunca habría tenido la oportunidad de matarla”, afirmó el representante Mike Collins.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.