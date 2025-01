¿Qué opinan los estadounidenses sobre los planes de Trump y Musk para el gobierno federal?

(Alex Brandon / Associated Press)

Los estadounidenses consideran que el gobierno federal está plagado de corrupción, ineficiencia y burocracia, pero no están tan seguros de que Elon Musk sea la persona adecuada para arreglarlo.

Una nueva encuesta del Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos y The Associated Press muestra que alrededor de tres de cada 10 adultos en Estados Unidos aprueban fuerte o medianamente la creación por parte del presidente Donald Trump de un órgano asesor sobre la eficiencia gubernamental, que está dirigido por Musk. Alrededor de cuatro de cada 10 desaprueban, mientras que el resto eran neutrales o no sabían lo suficiente para opinar.

Cabe destacar que la encuesta se realizó antes de que Vivek Ramaswamy anunciara que ya no estaría involucrado en el grupo.

El objetivo del órgano asesor, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), es exponer el gasto fraudulento y derrochador en toda la burocracia federal, y sus líderes han propuesto una serie de posibles formas de reducir costos, incluyendo la eliminación de agencias enteras. Pero aunque la mayoría está de acuerdo en que el gobierno federal enfrenta problemas importantes, muchos estadounidenses también tienen una opinión desfavorable de Musk y dudan sobre la dependencia del presidente republicano en los multimillonarios para asesoramiento sobre políticas gubernamentales.

A medida que los planes toman una forma más concreta, la encuesta muestra que los estadounidenses están indecisos sobre algunos de los cambios que Trump y su equipo han mencionado en los últimos meses, incluyendo la eliminación de un gran número de puestos de trabajo federales y el traslado de agencias federales fuera de Washington. Una parte sustancial no ha tomado una postura, debido a que señalaron que hay mucho espacio para que la opinión cambie en cualquier dirección.

Una política de retorno a la oficina para los trabajadores federales, que fue una de las primeras acciones ejecutivas de Trump el día de su investidura, es bastante popular.

Los estadounidenses ven un gobierno federal roto, pero no están tan preocupados por el “Estado profundo”

Mientras Trump inicia su segundo mandato con promesas de reducir regulaciones y disminuir el papel de los burócratas gubernamentales, la mayoría de los estadounidenses piensa que el gobierno federal tiene problemas serios. Alrededor de dos tercios de los adultos en Estados Unidos dicen que la corrupción y la ineficiencia son “problemas mayores” en el gobierno federal, y aproximadamente seis de cada 10 dicen lo mismo sobre la burocracia, como las regulaciones gubernamentales.

Los republicanos son más propensos que los demócratas a pensar que estos son problemas mayores, pero una mayoría de demócratas aún concuerda en que la corrupción y la ineficiencia son desafíos significativos para el gobierno.

Sin embargo, pese a las declaraciones de Trump sobre que los trabajadores federales de carrera resistieron sus políticas durante su primer mandato, la preocupación por los funcionarios civiles que no están dispuestos a implementar la agenda del presidente no es tan alta. Sólo alrededor de una tercera parte de los estadounidenses dice que esto es un gran problema en el gobierno.

Muchos no simpatizan con Musk y desconfían ampliamente de la influencia de los multimillonarios

Musk fue una figura notable en las ceremonias de investidura de Trump. Ocupó un asiento dentro de la Rotonda del Capitolio para el evento y más tarde habló en un mitin poco después de que Trump asumiera el cargo.

Alrededor de un tercera parte de los estadounidenses tienen una opinión favorable de Musk, un multimillonario y la persona más rica del mundo, lo cual ha disminuido ligeramente desde diciembre. Las opiniones de los estadounidenses sobre Musk y Trump tienen bastante coincidencia: alrededor de ocho de cada 10 estadounidenses comparten la misma opinión de ambos hombres, ya sea positiva o negativa. Alrededor de la mitad de los estadounidenses tienen una opinión desfavorable de ambos, tanto de Musk como de Trump.

Algunos estadounidenses también pueden estar preocupados por la prominencia de Musk. Los adultos en Estados Unidos en general piensan que es malo si el presidente depende de los multimillonarios para asesoramiento sobre políticas gubernamentales, según la encuesta. Alrededor de seis de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen que esto sería algo “muy” o “medianamente” malo, mientras que sólo alrededor de uno de cada 10 lo considera algo muy o medianamente bueno, y alrededor de tres de cada 10 son neutrales.

El regreso a la oficina para los trabajadores federales es más popular que la eliminación de empleos federales

Una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump el lunes fue una directiva amplia para que los empleados federales regresen a la oficina. Esa fue una de varias políticas destinadas a aumentar la eficiencia gubernamental que Trump y Musk propusieron antes de su inauguración, incluyendo un impulso más amplio para eliminar empleos federales.

Una parte considerable de los estadounidenses no tiene una opinión sobre ninguna de las propuestas, lo que significa que hay mucho espacio para que las opiniones cambien a medida que Trump comienza a actuar. Pero los despidos son menos populares que un mandato amplio de retorno al trabajo. Alrededor de cuatro de cada 10 estadounidenses se oponen a eliminar un gran número de empleos federales, según la encuesta, mientras que alrededor de tres de cada 10 están a favor. Pero alrededor de cuatro de cada 10 están a favor de requerir que los trabajadores federales regresen a la oficina cinco días a la semana, y sólo alrededor de dos de cada 10 están en contra.

Trump ha dicho que trasladar agencias fuera de Washington lo ayudará a romper el “Estado profundo”, una supuesta red de funcionarios gubernamentales principalmente no electos que influyen en la política gubernamental, y comenzó a trasladar algunos empleos federales fuera del área hacia el final de su primer mandato. Pero puede necesitar intentar esto en una escala mayor antes de que los estadounidenses decidan qué piensan al respecto. Casi la mitad de los adultos en Estados Unidos en la encuesta eran neutrales sobre trasladar agencias federales fuera de Washington, mientras que alrededor de un cuarto estaban a favor y una proporción similar estaba en contra.