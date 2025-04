El exrepresentante estadounidense George Santos fue sentenciado a 7 años de prisión por fraude y robo de identidad.

(Julia Demaree Nikhinson / Associated Press)

Share via

Share via Close extra sharing options

CENTRAL ISLIP, NY (AP) — El exrepresentante estadounidense caído en desgracia George Santos fue sentenciado el viernes a más de siete años de prisión, sollozando al conocer su castigo por los crímenes que llevaron a su expulsión del Congreso.

Santos, quien se declaró culpable el verano pasado de fraude electrónico federal y robo de identidad agravado, solicitó clemencia. En un tribunal federal, a poca distancia de su antiguo distrito congresional, dijo entre lágrimas que se sentía “humillado” y “castigado” y que se había dado cuenta de que había traicionado la confianza de sus electores.

“Ofrezco mis más sinceras disculpas”, dijo, y agregó: “No puedo reescribir el pasado, pero puedo controlar el camino por delante”.

Anuncio

La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Joanna Seybert, evidentemente no estaba convencida.

“¿Dónde está tu remordimiento? ¿Dónde lo veo?”, preguntó al sentenciarlo a 87 meses de cárcel. “Siempre es culpa de otro”.

EEUU Luigi Mangione se declara inocente en el asesinato del CEO de UnitedHealthcare Luigi Mangione se declaró inocente el viernes de un cargo federal de asesinato en el caso del homicidio del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, al tiempo que los fiscales declararon formalmente su intención de buscar la pena de muerte y la jueza advirtió al Departamento de Justicia que dejara de hacer comentarios públicos que pudieran perjudicar el caso.

El republicano de Nueva York sirvió en el Congreso apenas un año antes de convertirse en el sexto miembro de la Cámara en ser expulsado por sus colegas.

Admitió haber engañado a donantes y usurpado la identidad de casi una docena de personas, incluyendo a sus familiares, para financiar su campaña ganadora. Su acuerdo con la fiscalía incluyó el pago de aproximadamente 580.000 dólares en multas.

“Desde el momento en que declaró su candidatura al Congreso, Santos utilizó su campaña para su propio enriquecimiento y beneficio financiero”, dijo el fiscal estadounidense John Durham, cuya oficina procesó el caso, afuera del tribunal.

Santos, de 36 años, debe presentarse en prisión el 25 de julio. No respondió a las preguntas gritadas de los periodistas afuera del tribunal, pero le había dicho a The Associated Press por mensaje de texto el jueves que estaba “listo para enfrentar las consecuencias”.

Las víctimas de Santos incluían una mujer con daño cerebral y dos hombres octogenarios, dijo el fiscal Ryan Harris al juez.

Al hablar en el tribunal, la Comisionada Laboral de Nueva York, Roberta Reardon, argumentó que entre las víctimas de los crímenes de Santos había incluso neoyorquinos desempleados y con dificultades.

Antes de llegar al cargo, Santos cobraba prestaciones por desempleo mientras trabajaba para una empresa de Florida. Una vez en el Congreso, copatrocinó una legislación destinada a erradicar el fraude por desempleo.

Para Santos, dijo Reardon, se trata de “hacer lo que él dice, no lo que hace”.

El abogado defensor Andrew Mancilla, al abogar por una pena de dos años de prisión, dijo que “todo el mundo odia a George Santos” aunque “en el fondo, es cálido, amable, atento y considerado”.

Dijo que Santos creó un “ego alternativo” para sí mismo después de crecer en una “casa rota” y lidiar con el acoso escolar.

“Se convirtió en el hombre que quería ser”, dijo Mancilla. “Lo hizo porque creía que el mundo no lo aceptaría tal como era”.

La reputación de Santos, añadió, ha quedado destruida, dejándolo “sin posibilidad” de conseguir un trabajo, aunque reconoció que Santos tiene un documental en desarrollo.

—Nadie se le acerca —dijo Mancilla—. Está manchado para siempre.

Seybert rechazó en algunos puntos los argumentos de los abogados defensores de que Santos no era el cabecilla del fraude.

También rechazó sus argumentos de que las sentencias dictadas en casos de fraude electoral anteriores, incluido el del ex representante estadounidense Jesse Jackson Jr. , eran comparaciones justas.

“No estoy aquí para decidir cuestiones políticas”, dijo Seybert. “Estoy aquí para dictar una sentencia justa”.

Santos fue elegido en 2022, dando vuelta un distrito rico que representa partes de Queens y Long Island para el Partido Republicano.

Poco después, se reveló que este político desconocido había inventado gran parte de la historia de su vida, presentándose como un exitoso empresario que trabajaba en prestigiosas firmas de Wall Street y poseía una valiosa cartera de bienes raíces.

En realidad, Santos atravesaba dificultades económicas e incluso se enfrentó a un desalojo. Las revelaciones dieron lugar a investigaciones congresionales y penales sobre cómo financió su campaña .

“Dijo mentira tras mentira hasta que lo atraparon, hasta que lo atrapamos y lo expusimos como lo que realmente era: un oportunista y un estafador”, declaró el viernes la fiscal de distrito del condado de Nassau, la republicana Anne Donnelly, a las afueras del tribunal. Su oficina también investigó a Santos.

A medida que se acercaba su sentencia, Santos se mostró reflexionando en publicaciones en las redes sociales, agradeciendo por igual a sus partidarios y detractores.

“Aprendí que, sin importar si somos de izquierda, derecha o centro, todos somos humanos y, en su mayoría, estadounidenses (jajaja), y tenemos un superpoder que valoro mucho: la compasión”, escribió el jueves en la plataforma social X. Dirigiéndose a los trolls, añadió: “¡Me hicieron mucho más fuerte y me hicieron sentir más fuerte!”.

También hizo una última promoción de su cuenta Cameo, donde graba mensajes de video personalizados por $100.

“Piensa con anticipación en cualquier celebración o evento que se avecina este año. Resérvalos hoy mismo”, escribió Santos, terminando la publicación con una serie de emojis de corazón.