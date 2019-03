A medida que se olvidan los horrores de los nazis, algunos jóvenes son influenciados por el odio

Un estudio encargado el año pasado por la Conference on Jewish Material Claims Against Germany mostró que el 66% de los milenios de Estados Unidos no sabía qué era el campo de concentración de Auschwitz. Cuatro de cada 10 milenios pensaron que 2 millones o menos de judíos fueron asesinados durante el Holocausto; el número real es de alrededor de 6 millones.