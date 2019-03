Adolescentes de Newport Beach y Costa Mesa ‘cometieron un gran error’

"He orinado en baños que tienen esvásticas dibujadas en ellos. Escribo en escritorios con esvásticas dibujadas en ellos", afirmó Maxwell Drakeford, un estudiante de 17 años de edad, en una reunión pública realizada el pasado lunes por la noche. "Me ha ocurrido que algunos chicos tiran monedas al piso y me dicen: 'Recógelo, niño judío'".