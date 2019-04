California intensifica sus ataques a Trump por las amenazas a inmigrantes

Trump y los demócratas de California apelan a sus respectivas bases políticas, atacándose unos a otros. Pero la postura en ambos lados no le sirve a nadie, reflexionó Louis DeSipio, profesor de ciencias políticas en la Universidad de California en Irvine. "Se supone que las batallas de palabras, en particular las amenazas del presidente Trump, son por posturas antagónicas y no intentan crear una solución a lo que es un desafío en la frontera sur", expuso.