Cómo algunas comunidades online están fomentando el odio

"Estas personas no están apuntando a lo obvio, lugares como el aeropuerto o la planta de energía. Están enfocándose en escuelas, aceras, puntos de referencia, conciertos, centros comerciales con cualquier cosa que puedan tener en sus manos y, a veces, cosas que pueden obtener con bastante facilidad: cuchillos, pistolas, IED primitivos, autos", dijo Wray al Consejo de Relaciones Exteriores. "Estas son personas que pasan de la radicalización al ataque en semanas o incluso días, no años, y lo están haciendo online y en plataformas de mensajería encriptada, no en algún campamento o cueva".