Compartían cubículos en Disney pero no eran amigos cercanos, hasta que uno salvó la vida del otro

Estas son las preguntas que me han carcomido en la última semana, porque fui testigo de un gran salto, a una escala enorme, y muy valiente. Observar lo que Keith Michaelis hizo por su compañero de trabajo Binh Nguyen me ha estremecido, por esas situaciones mucho más pequeñas de la vida, cuando alguien en mi entorno más amplio necesitó ayuda y no hice nada, o no hice lo suficiente, o tal vez ni siquiera me di cuenta.