Dejemos que "Roma" empiece una conversación sobre las trabajadoras domésticas que empleamos

Sólo puedo pensar en ese toque en español, como una caricia, una caricia, una caricia, una caricia que se intercambia sólo entre la familia más cercana. Sé que Adela es y no es parte de mi familia, que sus caricias tal vez vinieron a expensas de no pasar tiempo con sus propios hijos, y que nunca podríamos recompensarla realmente por ese toque de amor - ciertamente no con un salario que le permitiera encontrar el mismo tipo de cuidado para sus hijos.