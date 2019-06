Detenciones en la frontera: Una mirada al pasado para comprender el aumento actual en cruces ilegales

"Hubo cerca de un millón de centroamericanos que se dirigían a Estados Unidos en busca de asilo como resultado de los muchos conflictos políticos, las guerras civiles en Centroamérica, varias de las cuales fueron impulsadas por la intervención de Estados Unidos", dijo S. Deborah Kang, autora de "The INS on the Line: Making Immigration Law on the US-Mexico Border".