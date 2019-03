El centro de detención de inmigrantes en Bakersfield permanecerá abierto

El sitio web de noticias Capital & Main obtuvo registros públicos que muestran que McFarland parecía no estar preparada para el escrutinio por parte del fiscal general y el auditor del estado. En una reunión a puerta cerrada del Ayuntamiento en septiembre de 2018, el administrador de la ciudad, John Wooner, dijo que no tenía ninguno de los registros que el estado solicitó. Después recomendó al concejo que "amenace a GEO con la rescisión del contrato de ICE si no aumenta la tarifa para la ciudad a un cuarto de millón de dólares", informó el sitio web. El concejo votó 3 a 2 para aceptar el plan, pero un portavoz de GEO Group negó que la ciudad pidiera una tarifa más alta.