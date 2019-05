En este Día de los Caídos, miramos hacia una guerra ocurrida un siglo atrás

Y nunca un soldado estadounidense ha luchado en vano; nuestra espada nunca ha sido envainada hasta que nuestros objetivos fueron ganados; nunca se hacen necesarias dos contiendas para lograr un sólo objetivo. Ese glorioso registro no debe ser mancillado en esta hora, en que es posible el triunfo supremo de la libertad y la justicia. Si el pueblo estadounidense aceptara ser parte de una paz que no sea duradera; si el último de nuestros ejércitos se disolviera antes de que se formara una Liga de Naciones Libres para garantizar una paz de justicia para todos los pueblos; si hiciéramos una pausa o retrocediéramos ahora, ello sería traicionar a quienes han pasado por el valle de las sombras para que su generación y las que aún no han nacido puedan caminar a la luz del sol.