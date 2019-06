Utilizan exámenes dentales no fiables para retener menores migrantes en centros de detención para adultos

"Este [niño extranjero no acompañado (UAC, por sus siglas en inglés)] no posee certificado de nacimiento, a pesar de muchos intentos de contactar con la Embajada de Eritrea. Los resultados forenses dentales son del 92.55 por ciento. Los comportamientos de este UAC no parecen ser los de un menor sino que, por el contrario, actúa como una persona cercana a los 20 años".