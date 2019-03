La Corte Suprema confirma la autoridad del gobierno para detener y deportar inmigrantes por antiguos delitos

A principios del año pasado, el tribunal máximo confirmó ampliamente el poder del gobierno para retener a inmigrantes en la cárcel durante meses o años, mientras estos luchan contra la deportación. En una decisión por cinco a tres votos, el tribunal dictaminó que la ley federal no daba a estos detenidos el derecho a una audiencia de fianza ni a la posibilidad de salir en libertad. La decisión, en el caso de Jennings vs. Rodríguez, no resolvió si esta norma de detención indefinida era constitucional. En disconformidad, el juez Breyer enfatizó que la Constitución dice que "ninguna persona será... privada de libertad" sin el debido proceso legal, que según él requiere de una audiencia.