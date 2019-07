Madre deportada inspira un proyecto de ley para proteger a los ‘padres patriotas’

"¿Qué puede decir un republicano? 'No quiero ayudar a nuestros militares, porque le tengo más miedo a una mujer de 56 años porque no es ciudadana de EE.UU'", dijo Kraig Rice, un abogado de inmigración involucrado con la iniciativa del retorno de Flores. "¿Cómo se justifica que ese miembro del servicio militar no merezca nuestra absoluta dedicación y apoyo?".