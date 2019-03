Las investigaciones por conducta sexual inapropiada a menudo al que protegen es al acusado

Una de esas mujeres era Julie Roginsky, la ex personalidad de Fox News. En septiembre de 2017, demandó a la empresa por discriminación de género y represalias. Ella alegó que su rechazo a los avances sexuales de Ailes hizo que perdiera su lugar en el programa "The Five", y que sus quejas, entre otras, a Bill Shine, vicepresidente ejecutivo de programación, hicieron que su contrato no se renovara.