Lograron escapar del devastador incendio de Camp, pero ahora luchan ahora con la ‘culpa del sobreviviente’

No están seguros de que el negocio sobreviva; no hay clientela en Paradise. Todavía están pagando una hipoteca sobre una casa a la que tal vez nunca regresen. Se preocupan por los efectos a largo plazo que esto tendrá en sus cuatro hijos. Aun así, no sienten que puedan llorar completamente sus pérdidas. "Sólo piensas, ¿por qué yo? ¿Por qué se salvó mi hogar cuando todos los demás dentro de un radio de media milla lo perdieron?", expresó Susie Warren, quien creció en esa casa. "A veces me gustaría que la mía también se hubiera quemado, porque sería más fácil relacionarme con la gente. Y luego me siento culpable por siquiera pensarlo".