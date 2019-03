Lori Loughlin, Felicity Huffman, y otros enfrentan demanda por $500 mil millones por escándalo en el ingreso a la universidad

"Joshua y yo creímos [sic] que él había tenido una oportunidad justa como todos los demás solicitantes, pero que no fue seleccionado por alguna razón no revelada", escribió en la demanda. "Ahora estoy indignada y herida porque siento que a mi hijo, mi único hijo, se le negó el acceso a una universidad, no porque no trabajara y estudiara lo suficiente, sino porque los individuos ricos pensaban que estaba bien mentir, engañar, robar y sobornar para que sus hijos entraran en una buena universidad ".