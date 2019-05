No pierda los beneficios de Global Entry, evite estos errores

Los miembros de Global Entry deben recibir un aviso automático de renovación por correo electrónico, seis meses y también 90 días antes del vencimiento. Este debe llegar a su dirección de correo electrónico que consta en el archivo, indicó Pete Acosta, director del programa Trusted Traveler de Aduanas y Protección Fronteriza; Global Entry es uno de esos programas. Yo no recibí tales avisos, aunque no he cambiado mi dirección de correo electrónico y no había ningún aviso en mi carpeta de correo no deseado.