Oregon tiene demasiado cannabis; dos nuevas leyes podrían ayudar al estado a manejar el excedente

La administración Trump ha sido hostil a la marihuana legal. El año pasado, el entonces procurador general Jeff Sessions rescindió una política federal de la era Obama, llamada memorándum Cole, que permitía a los estados legalizar marihuana sin la amenaza de una represión federal. El reemplazo de Sessions, William Barr, confirmó a los senadores de Estados Unidos en enero que no presionaría para ajustar las riendas (un enfoque que nunca se materializó con Sessions), pero que su postura de no intervención no significa de ninguna manera que la administración permitirá el comercio entre estados.