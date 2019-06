Para detener un virus, California ha sacrificado a más de 1.2 millones de aves. ¿Es imprudente o necesario?

"¿De verdad me vas a meter en la cárcel por eso? ... Tengo más tiempo que dinero, así que, de acuerdo, iré allí si es donde necesitas que vaya", dijo Hand. "Y eso se puede remediar. Lo que parece que no puedo remediar es el hecho de que les fallé a todos. Todas mis aves están muertas, y el dinero no va a arreglar esto. El dinero no va a arreglar lo que escuchamos, vimos, atestiguamos o el recuerdo de todo esto".