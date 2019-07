Preparados para las redadas de ICE: ‘Me preocupan mis hijos. Puedo tratar de protegerlos’

El anuncio del presidente Trump de que nuevas redadas de inmigración comenzarán hoy domingo ha desatado el debate y el miedo en las comunidades migrantes de todo el país.

Se espera que las redadas, que podrían extenderse durante un largo período, se lleven a cabo en al menos 10 ciudades, incluyendo partes de California. Aunque la operación se dirigirá a un par de miles de personas con órdenes judiciales de expulsión, también incluirá deportaciones “colaterales” en las que los agentes pueden detener a inmigrantes sin estatus legal que no son objetivos previstos pero que se encuentren en la zona.

Así es como se está viviendo en la víspera de los operativos en todo el país:

Los Ángeles

La amenaza de redadas sacó a los manifestantes el viernes por la noche al centro de Los Ángeles, West Hollywood y otros lugares.

Los funcionarios del gobierno del condado de Los Ángeles también celebraron una conferencia de prensa antes de las posibles redadas de ICE, instando a las familias inmigrantes a ejercer sus derechos y prepararse para cualquier trastorno familiar.

“Estamos aquí para decir que somos conscientes del miedo que existe en nuestra comunidad”, dijo la supervisora Hilda Solís en una conferencia de prensa en el centro de la ciudad. “No hay duda de que va a haber repercusiones duraderas, en términos del trauma que van a enfrentar nuestras familias”.

Al aparecer en el programa “Anderson Cooper 360" de CNN el viernes por la noche, el alcalde Eric Garcetti calificó las redadas de caóticas e inhumanas.

“Estas personas van a la iglesia preguntándose si habrá alguien esperándolos cuando salgan de los servicios. Es gente que va a un parque, a un picnic, a celebrar cumpleaños”, dijo Garcetti. “Extenderá el miedo a toda esa comunidad y a los ciudadanos estadounidenses que son parte de sus familias”.

Luisiana

Balbina, de 34 años, una inmigrante mexicana que pidió ser identificada sólo por su nombre, ha estado viviendo ilegalmente en el sur de Nueva Orleans durante 12 años. Ella y su esposo, un constructor de barcos, tienen tres hijos de 14, 10 y 5 años.

Los dos más chicos son ciudadanos estadounidenses. Se emitió una orden de evacuación voluntaria para su pueblo, Houma, pero la familia de Balbina se está quedando en su casa rodante, y ella conoce a otros 35 inmigrantes que también tienen miedo de salir debido a las redadas de ICE.

“Me preocupo por mis hijos. Puedo intentar protegerlos, pero es un riesgo. Si nos vamos, no sabemos si podremos regresar”, dijo por teléfono desde su casa. En Houma hay un toque de queda a partir de las 10 p.m., dijo, pero para los inmigrantes, “es como vivir en toque de queda todo el tiempo”.

Balbina dijo que tiene miedo de llamar a la policía en una emergencia, ya que el sheriff de los alrededores de la parroquia de Terrebonne apoya a ICE. Si hay una urgencia durante la tormenta, Barry planea llamar a sus vecinos, compañeros inmigrantes que se han abastecido de comida, medicamentos y otros artículos de primera necesidad.

Balbina dijo que la familia dejó de asistir a bodas, quinceañeras y otras fiestas después de los primeros informes de posibles redadas el mes pasado. También comenzaron a ahorrar más dinero ya que está preocupada de que su esposo pudiera ser detenido.

Su hijo de 14 años empezó a preguntarle: “Mamá, si se llevan a papá, ¿qué pasará?”.

"¿Te imaginas cómo afecta psicológicamente a un niño?”, dijo.

“Entiendo la política del presidente, pero somos buenos trabajadores”, dijo su vecina Mariana, de 34 años y compatriota mexicana.

Mariana, quien ha vivido en Estados Unidos ilegalmente durante una década, trabaja limpiando casas y comparte una casa móvil en Houma con su esposo, quien repara barcos y trabaja en la construcción.

Desde que se anunciaron las redadas el mes pasado, dijo: “se va a trabajar y no sé si volveré a verlo”. Planeaban pasar la tormenta en casa, dijo el viernes por teléfono. “Tengo el mismo miedo de salir y ser detenida”, dijo.

Chula Vista, California

“Soy mexicano, soy inmigrante y estoy de acuerdo con Donald Trump en que la gente que viene aquí, saltando la línea, debe ser devuelta”, aseveró Eduardo González, quien dijo que es de Tijuana pero que ha vivido en Chula Vista durante los últimos 30 años. “Es como si vinieras y llamaras a mi puerta en medio de la noche. Tienes que pedir entrar en mi casa. Y voy a preguntarte: ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? "¿Por qué quiere entrar aquí?”.

Otros vecinos dijeron que se sentían mal por sus amigos que viven con miedo.

“Mi vecino nunca sale de casa. Vive con el terror constante de ICE. Es una buena persona. Ha sido mi vecino desde hace 17 años y ahora mismo estamos tratando de encontrar la manera de asignarme un poder legal, en caso de que algo suceda, para que sus hijos no tengan que ir a un campamento o a una casa de acogida”, dijo Eduardo Fuentes, otro residente de Chula Vista.

Condado de Orange, California

Cuando Ana Ramírez Zárate se enteró esta semana de que la administración Trump había resucitado las amenazas de redadas en todo el país, no pudo evitar sentirse cansada.

“Oh, no”, se dijo a sí misma. “Otra vez no”.

La organizadora y defensora de derechos de los inmigrantes, que coordina la Red de Respuesta Rápida del Condado de Orange, se preparó para una avalancha de llamadas telefónicas de indocumentados preocupados de todo el condado.

“Es realmente agotador, para ser honesta”, dijo Ramírez, “escuchar la misma retórica y crisis creada en nuestra comunidad”.

Apolonio Moráles, director político de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, dijo que su grupo y otros están lo más preparados posible.

"¿Qué más puede hacer Trump que no hayamos visto?” dijo Moráles. “¿Estamos viendo un espectáculo o realmente vivimos una crisis? Lo sabremos después de este fin de semana”.

Florida

Una migrante nicaragüense con una orden de deportación pendiente en Miami se preparó para las redadas de ICE colocando carteles alrededor de su vecindario advirtiendo a los miembros de las familias que no abran la puerta y que se abastezcan de comida, para que puedan permanecer adentro todo el fin de semana.

“Ella dijo: ‘me siento como si se acercara un huracán’”, aseguró la amiga de la mujer, María Bilbao, una organizadora de Florida del grupo de defensa de los migrantes United We Dream.

Esta semana, la mujer estuvo muy alerta cada vez que salía de casa, dijo Bilbao.

“Cuando va a trabajar, la primera en salir es su hija, que tiene documentos”, dijo.

Bilbao, quien es originaria de Argentina y se convirtió en residente legal el año pasado después de vivir en Estados Unidos ilegalmente durante años, ha estado sondeando vecindarios de inmigrantes esta semana, incluyendo la Pequeña Habana de Miami.

“He hablado con personas que dicen que están bien, que su estado es bueno, pero que en su familia había algunos indocumentados, incluso en su casa”, dijo. “La gente está muy preocupada, y les hacemos saber que no necesitan abrir sus puertas”.

Claremont, California.

Robin Hvidston, directora ejecutiva de un grupo con sede en Claremont en apoyo a la aplicación de la ley de inmigración llamado We the People Rising, dijo que cree que Trump ha tenido que superar muchos obstáculos - como las obstrucciones de la corte y algunos compañeros republicanos - para instituir una mayor aplicación de la ley de inmigración. Aún así, dijo, se sentirá decepcionada si la administración no llevara a cabo las redadas anunciadas.

“Me decepciona que no haya sido más eficaz”, dijo. “Por ejemplo, en detener a los centroamericanos que han estado cruzando la frontera”.

Houston

Fiel Houston, una organización de derechos de los inmigrantes, tiene un equipo de 80 voluntarios listos para ser desplegados este fin de semana, algunos de los cuales respondieron a dos rumores de redadas a principios del sábado que resultaron infundadas, según César Espinosa, director ejecutivo del grupo.

“La intención es estar ahí para la gente y darles a conocer sus derechos y responsabilizar a ICE” durante las redadas capturando fotos y videos, dijo.

“Nuestra mayor preocupación es que, en el pasado, decían que sólo iban a ser operaciones dirigidas, pero, poco a poco, han estado ampliando sus objetivos”, dijo Espinosa sobre los agentes de ICE.

Espinosa dijo que su grupo estaba particularmente preocupado por la forma en que los agentes de ICE manejarían a las familias con estatus migratorio mixto, como los padres migrantes en el país ilegalmente con hijos ciudadanos estadounidenses.

“Si las familias no tienen un plan o no hay nadie que cuide de los niños, ¿adónde van a mandar a los menores?” dijo Espinosa.

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, emitió una declaración de apoyo a las comunidades inmigrantes:

“La orden del presidente de realizar redadas contra familias inmigrantes en Houston y otros lugares se opone a todo lo que representamos como ciudad. No apoyo las redadas contra personas inocentes que han venido a este país para escapar de la violencia en su patria o que han llegado aquí para construir una vida mejor para sus familias. Como alcalde, apoyo a todos los ciudadanos de Houston, independientemente de su estado migratorio.

“Nuestro trabajo es mantener la ciudad en funcionamiento y la seguridad pública en nuestros vecindarios. Nuestra labor no es ser ICE, no deportamos a la gente ni separamos a las familias”.

La representante Sheila Jackson Lee (D-Houston) se unió a pastores de unas 10 iglesias locales el sábado anunciando que ofrecerían santuario a los migrantes antes de las redadas de ICE.

Jackson Lee condenó las redadas y dijo que era la primera vez que veía iglesias que recibían migrantes antes de una redada en Houston, que no es una ciudad santuario.

“Queremos ser un faro de luz para aquellos que puedan tener miedo”, dijo el reverendo Robert Stearns de Living Waters Apostolic Ministries, donde los pastores se reunieron el sábado pasado con Jackson Lee y activistas migrantes para anunciar sus planes.

La iglesia tiene suficientes provisiones para alimentar a 500 migrantes, ya sea en el lugar o a domicilio, dijo Stearns. “Durante el movimiento de derechos civiles, la gente se refugió en la iglesia. Este es el movimiento de derechos civiles de nuestro tiempo”, dijo César Espinosa, director ejecutivo del grupo de defensa de los derechos de los migrantes Fiel Houston, quien se unió a los pastores y prometió ayudar en su esfuerzo.

Venus Rodríguez vino a escuchar el anuncio y transmitió noticias a los vecinos del grupo comunitario Northside Strong, incluyendo a los migrantes indocumentados. Aquellos que se están quedando en casa, por temor a salir y buscar refugio, podrían buscar ayuda en las iglesias.

“Son conscientes y están en alerta”, dijo.

Docenas de miembros de la iglesia, en su mayoría afroamericanos, se reunieron para el anuncio en la iglesia Living Waters, donde rezaron por el presidente y corearon "¡Retiren esta orden!”.

New York

El alcalde de Nueva York, Bill DeBlasio, tweeteó el sábado en inglés y español sobre posibles redadas de ICE y aconsejó a las comunidades inmigrantes sobre dónde pueden obtener ayuda:

“Si usted o un ser querido es abordado por las autoridades federales de inmigración en su casa, en la calle o en público, recuerde: Usted tiene derechos - y su ciudad le ayudará a luchar por ellos. ActionNYC ofrece ayuda legal segura. Llame al 1-800-354-0365.

Los defensores de los inmigrantes dijeron que estaban listos para ayudar a las comunidades afectadas.

“Hubo algunos intentos de redadas en Sunset Park, Harlem, pero no tuvieron éxito”, dijo Jojo Annobil, director ejecutivo del grupo de defensa legal Immigrant Justice Corps, con sede en Nueva York.

Annobil dijo que su grupo, que incluye 54 abogados en Nueva York, Nueva Jersey y los estados del sur, estaba preparado para responder representando a los migrantes con órdenes de deportación, presentando mociones para reabrir sus casos.

Dijo que muchos de los solicitantes de asilo con los que su grupo se ha encontrado han recibido órdenes de deportación después de que los tribunales de inmigración no les notificaron las fechas de la corte, o les enviaron fechas incorrectas.

“Terminas deportado cuando ni siquiera sabías que tenías una presentación en la corte”, dijo.

Para leer esta nota en inglés, haga clic aquí