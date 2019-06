Quienes creyeron que Bill Clinton era un depredador sexual, ¿cómo pueden ahora defender a Trump?

El relato de Carroll, quien dice haber sido violada por Trump en un vestidor de una tienda departamental, aparecerá en su próximo libro de ensayos, "What do We Need Men For: A Modest Proposal" (Para qué necesitamos hombres: una propuesta modesta). Un extracto del capítulo en el que habla sobre el presunto ataque, "The Most Hideous Men of My Life" (Los hombres más terribles de mi vida), fue publicado en portada por la revista New York Magazine. En la lista se encuentran "los 21 canallas más repugnantes que he conocido", escribe Carroll, de 75 años, una ex reina de belleza y porrista, que ha tenido muchas experiencias espantosas con los varones. Trump es el número 20 en su lista.