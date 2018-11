Renuncié al Departamento de Justicia por la campaña de Trump contra los jueces de inmigración

Derramé lágrimas de alegría cuando juré lealtad a Estados Unidos en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, junto con otros más de 3,000 nuevos estadounidenses. Estaba celebrando a un país que me había recibido con los brazos abiertos, me trataba como a uno de los suyos y abría puertas que no sabía que existían. Solo unos años antes, en la remota aldea en el sur de Italia donde crecí, esto hubiera sido inimaginable.