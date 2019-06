SU BOLSILLO: ¿Tiene un familiar en un hogar de ancianos? Hay nuevos motivos de preocupación

"Nos gustaría pensar que podemos esperar una atención de alta calidad, pero no es el caso", afirmó Eric Carlson, abogado de Justice in Aging, una organización sin fines de lucro enfocada en temas de pobreza y tercera edad. "La gente debería estar preocupada; no entrar en pánico, pero sí hacer sus tareas", indicó. "No se puede dar nada por sentado".