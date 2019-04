Trump podría obligar de nuevo a los solicitantes de asilo a esperar en México

Pero Judy Rabinovitz, subdirectora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, quien argumentó el caso inicial contra ésta política, cuestionó por qué la administración la reanudaría temporalmente, dado que los jueces pronto podrían bloquearla otra vez. "No me sorprende nada lo que haga el gobierno en esta instancia, pero sí me sorprende, un poco, por qué intentarían desplazar a más personas... cuando estamos esperando una decisión de la corte", afirmó. "La gente se ve perjudicada por esto, y el daño aumentará exponencialmente si siguen expandiendo este proceder en otros lugares".