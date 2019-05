Un video adulterado sobre Nancy Pelosi constata que gigantes de las redes sociales están mal preparados para 2020

"Trabajamos arduamente para encontrar el equilibrio adecuado entre fomentar la libre expresión y promover una comunidad segura y auténtica", dijo el vocero. “Creemos que la reducción de la distribución de contenido no auténtico logra ese equilibrio. Pero solo porque se permita que algo esté en Facebook no significa que deba distribuirse. En otras palabras, permitimos que las personas lo publiquen como una forma de expresión, pero no vamos a mostrarlo en la parte superior de News Feed ".