YouTube impulsa videos infantiles de calidad ‘limpiando’ los dañinos en algunos canales

A principios de julio, YouTube realizó un cambio significativo en su software para impulsar lo que considera contenido de “calidad” para los niños, enviando oleadas de tráfico a ciertos productores de videos y enterrando otros canales. La modificación se produjo en un momento en que la compañía intenta convencer a los padres de que su servicio es seguro para los menores y reforzar a los reguladores de que no está violando la ley.

La actualización inmediatamente alarmó a muchos creadores de YouTube que ya sentían que sus medios de vida dependían de los caprichos de algoritmos misteriosos.

El entretenimiento infantil es masivo en YouTube, el brazo para compartir videos en Internet de Google de Alphabet Inc. También es increíblemente controvertido, debido a que YouTube permite a las personas publicar clips con pocas limitaciones, se ha enfrentado a críticas por poner a disposición de los niños imágenes inapropiadas e inquietantes.

En respuesta, YouTube ha realizado dos cambios notables en los últimos años. En 2017, purgó docenas de canales con videos violentos y sexuales con niños o dibujos animados. Y este año bloqueó la capacidad de los usuarios para comentar videos protagonizados por menores después de que surgieron pruebas de que los comentarios de video se utilizaron para identificar a las chicas jóvenes en clips que podrían considerarse sexualmente sugerentes.

Los algoritmos de software de YouTube determinan cómo se colocan los videos en los resultados de búsqueda y en las recomendaciones de visualización, y la empresa los mantiene en secreto. Miles de creadores de videos confían en el sistema encubierto de YouTube para llegar a su audiencia y ganar dinero publicitario.

Muchos ajustes al software son rutinarios, pero el último cambio se destacó. “La mayoría de las veces, ni siquiera nos damos cuenta”, dijo Melissa Hunter de Family Video Network, una firma de consultoría y red multicanal de YouTube. “Lo que se modificó hace una semana y media fue muy notable”.

YouTube confirmó la reciente actualización de software, pero se negó a detallar las razones detrás de ella. “Hacemos cientos de cambios cada año para facilitar a las personas encontrar lo que quieren ver en YouTube”, dijo la portavoz Ivy Choi en un comunicado. “Recientemente realizamos uno de esos ajustes que mejora la capacidad de los usuarios para encontrar contenido familiar de calidad”.



Desde el cambio, algunos videos dirigidos a niños en edad preescolar vieron una caída vertiginosa en el tráfico, mientras que otros que atienden a un grupo de edad similar vieron grandes oleadas, dijo Hunter. Cuando ocurrió el ajuste, la compañía no lo comunicó a los creadores, según Hunter y otros autores de contenido de YouTube. Los espectadores no han regresado. Un creador de YouTube publicó un gráfico el 13 de julio, en un grupo privado de Facebook, que muestra una caída del 98% en el tráfico de visualización en tres días. "¿Es hora de dejar de crear contenido para niños?”, decía el mensaje.

YouTube prohíbe que los niños menores de 13 años usen el sitio y recomienda que usen YouTube Kids, su aplicación con más filtros de contenido y controles parentales. Pero el alcance de esa aplicación es pequeño en relación con el sitio principal de YouTube, y las personas de la compañía han reconocido en privado que los niños mayores gravitan desde la aplicación al catálogo de medios mucho más grande en YouTube.com. Recientemente, YouTube llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio por acusaciones de que violaba una ley que prohíbe recopilar datos personales de menores y enviarles anuncios dirigidos. El acuerdo podría conducir a una multa potencial y una supervisión adicional.

Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, ha enfatizado recientemente el valor “educativo” de YouTube. Le dijo a los inversores la semana pasada que YouTube pondría “mucho esfuerzo” en su aplicación Kids. “Es un producto en el que podrán darse cuenta que nos centraremos más y donde continuaremos evolucionando, agregaremos más contenido ‘curada’ allí, y nos cercioraremos de que sea seguro para los niños y así poder darles tranquilidad a los padres”, aseguró en su llamada con los inversionistas. Pichai manifestó que el enfoque también se aplica a los videos “orientados a la familia” en YouTube.com. “Recompensar a los creadores de confianza es la mejor manera en que podemos ayudarles”, agregó.

YouTube no compartió ejemplos de “creadores de confianza”, pero señaló las pautas para hacer videos familiares. El documento sugiere evitar el material grabado que parece provenir de “granjas de contenido” (clips repetitivos que presentan el mismo camión de dibujos animados en diferentes colores, por ejemplo) y “contenido adictivo y sin sentido que no tiene sustancia ni valor de desarrollo para el espectador”. La portavoz dijo que estas normas no determinan qué videos se recomiendan, eliminan o son elegibles para los anuncios.

La compañía tampoco ha detallado cómo define los videos de “calidad” o “educativos”. Entonces, uno de los mejores barómetros para la métrica de YouTube es su aplicación Kids, que coloca los videos al frente y al centro una vez que el espectador inicia sesión. Los méritos didácticos de estas opciones están en debate. Heather Kirkorian, profesora de desarrollo infantil en la Universidad de Wisconsin-Madison, abrió la aplicación esta semana y encontró “Baby Shark” y “Lucas the Spider”, dos éxitos mundiales. “No los consideraría formativos, sino saludables”, dijo. “El término educativo lo están utilizando para decir ‘no dañino‘".

Los creadores dijeron que las actualizaciones recientes de YouTube abarcaron tanto su sitio principal como la aplicación Kids. La pantalla de inicio tiene pequeños íconos con videos recomendados en las categorías “Música”, “Programas” y “Aprendizaje”. Algunos de esos canales incluidos vieron aumentos recientes en vistas y suscripciones, las métricas clave para el servicio. Entre ellos se incluyen productores establecidos como PBS Kids y Mother Goose Club. Woolly and Tig, un canal británico que hace clips de acción en vivo de una niña y su peluche, ha visto un aumento del 156% en las vistas en los últimos 30 días, según Social Blade, una empresa que mide el tráfico de YouTube. Los representantes del canal Woolly y Tig no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Canales como Woolly y Tig son protagonizados por niños pequeños y a menudo presentan a sus padres u otros adultos. Pero hay otro género popular de los medios infantiles de YouTube: canales que publican canciones infantiles y melodías animadas a un ritmo asombroso, acumulando millones de visitas. Los productores detrás de ellos son esquivos. James Bridle, un autor británico, escribió una influyente publicación en la plataforma Medium sobre el género en 2017, que detalla cómo estos videos crean su contenido y formato basados ​​en “palabras clave generadas algorítmicamente": son videos hechos exclusivamente para que funcionen bien en YouTube.

Hay algunas señales de que el algoritmo los está castigando. Varios de los canales de YouTube que Bridle citó en la publicación, como Finger Family Songs y Videogyan-Nursery Rhymes & Baby Songs, vieron que las vistas cayeron más del 25% en el último mes, según Social Blade. Videogyan dijo que “no ha sido testigo de ningún cambio importante”. No se pudo llegar al otro canal. Sin embargo, Jason Urgo, CEO de Social Blade, dijo que en algunas tendencias es difícil identificar el catalizador. “Hay un millón de razones por las cuales un canal tendría un pico en el tráfico”, dijo Urgo. YouTube se negó a comentar sobre esos canales.

Durante el fin de semana, Hunter dijo que vio un aumento de tráfico de un tipo particular de video de canciones infantiles. Los clips explotan en animación y color. Varios de ellos usan subtítulos de video con frases en árabe o coreano para “aprender inglés”. (Algunos usan ambos idiomas). Los canales producen varios clips a la semana e ingresos netos de los anuncios que se muestran antes del metraje. Hunter dijo que los encontró a través del motor de recomendaciones de YouTube después de ver clips con descripciones en inglés. Kirkorian, la experta en desarrollo, vio videos de dos de estos canales, ABC Drawing Land y Coco Bin. Ella dijo que aunque no son dañinos, varios de sus rasgos: disparar palabras rápidamente; música de fondo fuerte; y el texto frecuente en la pantalla no eran lo más propicio para el aprendizaje de los niños pequeños.

“Simplemente están proliferando. Es como un hongo”, dijo Hunter de Family Video Network. “Es algo así, como si hubieran dado en el clavo, y lo están explotando”. Hunter no encontró en ninguno de los canales la información de contacto publicada en sus páginas de YouTube, por lo que no se pudo contactar a los creadores para hacer comentarios. Choi, la portavoz de YouTube, dijo que los cambios de tráfico en esos sitios no estaban relacionados con el reciente ajuste del algoritmo. Ella declinó dar más detalles.

Algunos creadores todavía están luchando por comprender la razón que tuvo YouTube para realizar los cambios y cómo recuperarse de los mismos. Nathan Laud, un animador británico detrás del canal de canciones de dibujos animados Tiny Tunes, dijo que sus vistas diarias cayeron un 80% desde la actualización del algoritmo, principalmente debido a una caída en el tráfico del sistema de recomendaciones de YouTube. “Mi contenido tiene un objetivo principal, y es ser educativo”, escribió Laud, padre de dos hijos, en un correo electrónico.

Cuando le preguntó a YouTube sobre su caída de tráfico, un correo electrónico de una cuenta de soporte de la compañía respondió que había un cambio en los “sistemas de búsquedas” que conectan a los espectadores con los videos. No detallaba por qué sus videos se vieron afectados. “Después de una investigación más exhaustiva, no encontramos problemas en su canal”, decía el correo electrónico. “Todo está funcionando según lo previsto”.

