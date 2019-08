Peter Fonda, la estrella e icono de la contracultura “Easy Rider”, ha fallecido a los 79 años.

Peter Fonda, hijo de una de las grandes estrellas de la era clásica de Hollywood y protagonista de la revolución cinematográfica que fue “Easy Rider”, murió el viernes en su casa de Los Ángeles a los 79 años. La causa de muerte fue la insuficiencia respiratoria debida al cáncer de pulmón.

Hijo de Henry Fonda, hermano de Jane Fonda y padre de Bridget Fonda, Peter Fonda se hizo un nombre con “Easy Rider”, la saga de viajes contraculturales de 1969, que protagonizó, co-escribió y produjo. La película, dirigida por Dennis Hopper, captó el incómodo momento de la América de finales de los años 60 y se considera que ayudó a iniciar una nueva era en Hollywood.

“Easy Rider” se convirtió en la cuarta película más taquillera de 1969 en Estados Unidos y fue añadida al Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso en 1998.

También le valió a Fonda su primera de dos nominaciones a los Oscar, por el guion original de la película, escrito junto con Hopper y Terry Southern. Su segundo papel fue en la categoría de actor principal para la película independiente de 1997 “Ulee’s Gold”.

Aunque, a diferencia de su padre y su hermana, Fonda nunca se llevó a casa un Oscar, ganó dos Globos de Oro - por su actuación de apoyo frente a Helen Mirren en la película de televisión de 1999 “The Passion of Ayn Rand” y por “Ulee’s Gold”. Recibió tres nominaciones adicionales a lo largo de los años.

En una declaración el viernes, Jane Fonda dijo: “Estoy muy triste. Era mi dulce hermanito. El hablador de la familia. He tenido un hermoso tiempo a solas con él estos últimos días”.

Una declaración de su familia decía: “En uno de los momentos más tristes de nuestras vidas, no somos capaces de encontrar las palabras apropiadas para expresar el dolor en nuestros corazones. ... Y, mientras lloramos la pérdida de este hombre dulce y bondadoso, también deseamos que todos celebremos su espíritu indomable y su amor a la vida. En honor de Peter, por favor, brindemos por la libertad”.

Fonda se casó tres veces, la primera con Susan Brewer, la segunda con Rebecca Crockett y la tercera con Margaret DeVogelaere. Tuvo dos hijos, Bridget y Justin, con Brewer.

Nacido en la ciudad de Nueva York el 23 de febrero de 1940, Fonda debutó en 1963 con “Tammy and the Doctor”. Más tarde protagonizó la película de Roger Corman de 1966 “The Wild Angels” antes de aparecer también en la película de Corman de 1967 “The Trip”, sobre temas de drogas.

El éxito de “Easy Rider” fue impresionante, tanto en taquilla como en el plano cultural. Como escribió Charles Champlin en The Times en diciembre de 1969, “Es la marca de una película extraordinaria que la discusión sobre ella no morirá. Easy Rider’, más que ninguna otra película de este año, es una que la gente no puede dejar en paz, les guste o (aún más) no les guste”.

Fonda dirigió algunas películas él mismo, empezando por el western de 1971 “The Hired Hand”. Sus papeles como actor en la década de 1970 incluyeron películas como “Dirty Mary Crazy Larry” de 1974, “Race With the Devil” de 1975 y “Outlaw Blues” de 1977.

Si bien Fonda fue una presencia constante en la pantalla, pocas de sus películas irrumpieron en la crítica o en el público. Pero experimentó un notable resurgimiento en su carrera con “Ulee’s Gold”, dirigida por Víctor Núñez.

En el papel de un apicultor vietnamita convertido en veterano, Fonda ofreció una actuación de potencia silenciosa. Como escribió el crítico del Times Kenneth Turan en junio de 1997, “‘Ulee’s’ se construye alrededor de una actuación convincente de Peter Fonda que sin lugar a dudas se hace eco de la obra de su padre, Henry, a la vez que sirve como la piedra angular de la larga carrera del hijo”.

Reconociendo la gran sombra que su padre ejerció sobre su vida, Fonda publicó una autobiografía en 1998, titulada “Don’t Tell Dad” (No se lo digas a papá): Una memoria”. Siguió actuando hasta el final de su vida, apareciendo en películas como “The Limey” de 1999, “3:10 to Yuma” de 2007, “Boundaries” de 2018 y muchas más.

Sin embargo, hubo una película que en gran medida siguió dando forma a su carrera y a su personalidad pública. En una entrevista en 2018 con The Times, Fonda reflexionó sobre el legado de “Easy Rider”.

“Ese público no era algo de lo que el establecimiento supiera nada ni cómo llegar”, dijo. “Pensaron que era un pequeño mercado. Pero era un mercado al que nunca se había apostado. Nadie les había cantado su canción. Tenían su poesía. Tenían sus obras de arte. Tenían su música. Tenían su vestido. No tenían su película”.

“Easy Rider” fue “directo a ese movimiento. Era su película”.

