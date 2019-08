Tarantino falló como artista con la representación de Bruce Lee, dice Kareem Abdul-Jabbar

Kareem Abdul-Jabbar ha intervenido en la discusión sobre la representación de Quentin Tarantino de Bruce Lee en “Once Upon a Time... in Hollywood”, afirmando que el director tenía la obligación de presentar al artista de las artes marciales de una manera más objetiva y acusándolo de fracasar como artista y persona.

“Los cineastas tienen la responsabilidad con los personajes históricos, de mantener una verdad básica sobre el mismo”, escribió la ex estrella de Los Angeles Lakers en una columna para Hollywood Reporter.

“La interpretación de Quentin Tarantino sobre Bruce Lee en “Once Upon a Time... in Hollywood” no está a la altura de este estándar. Por supuesto, Tarantino tiene el derecho artístico de retratar a Bruce de la manera que quiera”, escribió. “Pero hacerlo de una manera tan descuidada y algo racista es un fracaso tanto como artista como ser humano”.

La crítica de Abdul-Jabbar se produce después de que la hija de Lee, Shannon Lee, dijo a principios de esta semana que Tarantino tenía otras opciones además de su respuesta en Moscú, la semana pasada, a las críticas sobre la interpretación de Bruce Lee en la película, donde el director calificó al verdadero Lee como “un tipo arrogante”.

Tarantino podría haberse “callado”, aseveró Shannon Lee a Variety, “disculparse o decir: “Realmente no sé cómo era Bruce Lee. Lo acabo de describir para mi película”, dijo. “‘Pero eso no debería tomarse como realmente era”.

Otras figuras históricas retratadas en la película incluyen a la actriz Sharon Tate, el actor Steve McQueen, Charles Manson y miembros de la “familia” de Manson, pero ninguno ha provocado la controversia que rodea la caracterización de Bruce Lee.

Abdul-Jabbar escribió que Lee era un amigo y maestro para él y le atribuyó “la disciplina y la espiritualidad de las artes marciales” que aprendió de él lo que le permitió jugar baloncesto durante 20 años con relativamente pocas lesiones. También admitió que es un gran fanático de Tarantino y, por lo tanto, está desgarrado en sus sentimientos.



“Eso es lo que hace que las escenas de Bruce Lee sean tan decepcionantes, no tanto de manera objetiva, sino como un lapso de conciencia cultural”, escribió Abdul-Jabbar, citando la habilidad de Tarantino para realizar películas de acción de los años sesenta y setenta.

“La primera regla del club de lucha de Bruce era no pelear, a menos que no haya otra opción”, escribió. “No sintió nunca la necesidad de probarse a sí mismo. Sabía quién era y que la verdadera pelea no estaba en el tapete, sino en la pantalla para crear oportunidades donde los asiáticos fueran vistos como algo más que sonrientes estereotipos”.

