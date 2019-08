Su padre alguna vez la consideró una ‘don nadie’, ahora es la nueva presidenta de ViacomCBS

Hace sólo unos años, Shari Redstone estaba al margen del imperio mediático de su familia. Su padre, Sumner Redstone, la había considerado públicamente como una ‘don nadie’, que contribuía poco al negocio. En cambio, el ejecutivo se rodeaba de novias jóvenes y compinches de negocios.

Las tensiones eran tan altas que le ofreció comprarle su parte en mil millones de dólares, y ella le espetó a su hijo en 2015: “Tu abuelo dice que seré presidenta pasando sobre su cadáver”.

Pero el martes, las juntas directivas de CBS y Viacom acordaron reunir a las dos compañías controladas por Redstone, que fueron separadas hace 13 años, y anunciaron que Shari Redstone sería la presidenta de la nueva entidad, ViacomCBS Inc. La ejecutiva se une así a un pequeño número de mujeres que supervisan una de las más importantes empresas de EE.UU.

En el marco del acuerdo, por casi $12 mil millones, CBS absorberá a la más pequeña Viacom, que posee marcas como MTV, Nickelodeon, Comedy Central y Paramount Pictures.

Anuncio

La fusión es un triunfo para Redstone, quien supervisa las participaciones dominantes de la familia en las dos compañías desde que la salud deteriorada de su padre lo obligó a renunciar al control. Fue ella quien impulsó la unión, por su creencia de que las dos empresas serían más fuertes juntas durante tiempos turbulentos. La industria del entretenimiento enfrenta una intensa presión por parte de los gigantes de la tecnología como Walt Disney Co., Netflix Inc., Amazon.com Inc. y Google, que introdujeron alternativas populares a la televisión tradicional. La economía cambiante generó un sentido de urgencia entre los principales estudios de Hollywood para fortalecerse al aumentar su capacidad.

“Estoy realmente emocionada de ver la unión de estas dos grandes compañías, para que todos puedan darse cuenta del increíble poder de sus activos combinados”, declaró Redstone en un comunicado el martes. “Estableceremos una organización de medios multiplataforma de primera clase, que esté bien posicionada para crecer dentro una industria en rápida transformación”.

En los últimos tres años, la ejecutiva ha demostrado ser una digna sucesora de su padre, ahora de 96 años de edad, conocido por su obstinada racha y su capacidad para sobrevivir a sus oponentes. Desde que reingresó en la vida de su progenitor, a fines de 2015, Redstone ha vencido a más de una docena de hombres a quienes este había puesto en el poder. También frenó un plan para vender el famoso estudio de cine ubicado en Melrose Avenue, Paramount Pictures, y ahora corrigió lo que durante mucho tiempo consideró un error: la separación de CBS y Viacom, en 2006, a manos de su padre.



Anuncio

“Shari definitivamente demostró ser una estratega efectiva, alguien que está dispuesta a hacer todo lo posible para que las cosas marchen”, afirmó Jordan Matthews, abogado de entretenimiento de la firma Weinberg Gonser, en Los Ángeles. “La gente la subestimó, pero ella ha demostrado que tiene muchas de las características de su padre”.

El acuerdo está sujeto a aprobaciones regulatorias, pero la nueva compañía ya está tomando forma. El lugarteniente cuidadosamente elegido por Redstone, Bob Bakish, supervisará la nueva ViacomCBS como director ejecutivo.

La sólida relación de trabajo de ambos asegura que Redstone ya no será objeto de resistencia en la sala de juntas. En cambio, participará integralmente en la dirección del barco mientras trata de competir con compañías de tecnología y medios mucho más grandes.

Como presidente del directorio, Redstone se une a un grupo de élite formado por mujeres. Según Fenwick & West, un bufete de abogados de Mountain View, California, sólo el 7% de las compañías estadounidenses más grandes en el índice superior de Standard & Poor’s tienen una mujer al frente de sus directorios. En un 14% adicional de esas firmas S&P 100, una mujer es la directora principal, otro puesto clave en la junta.

“Menos de una cuarta parte de las compañías S&P 100 tienen a una mujer como presidente o directora principal, y eso coloca a Shari en una posición notable”, consideró Dawn Belt, socia y coautora del Estudio de Diversidad de Género de Fenwick & West. “Es impresionante. Necesitamos más mujeres en puestos de liderazgo”.

La firma de inversiones de la familia Redstone, National Amusements Inc., controla casi el 80% de las acciones con derecho a voto de CBS y Viacom. Con los años, Shari Redstone le diría a su inflexible padre que poseía el 80% de su cerebro, el 90% de su pasión y el 100% de su personalidad obsesiva.

Pero su ascenso al poder, como la mayoría de las cosas que involucran a la familia Redstone, fue polémico.

Anuncio

Sólo cuando la salud de su padre se deterioró notablemente ella pudo volver a su órbita. A principios de esta década, dos mujeres se habían instalado en la vida de Sumner Redstone y él las prodigaba con regalos valuados en $150 millones. Pero para el verano de 2015, esas relaciones se habían debilitado. El magnate anciano sufría por la traición de una de las mujeres y era propenso a los arranques de llanto. Esa novia, Sydney Holland, se marchó en septiembre de 2015. Un mes después, Sumner Redstone hizo que su otra ex compañera, Manuela Herzer, fuera escoltada fuera de su mansión de Beverly Park. Herzer lo querelló, alegando que Redstone había perdido su sanidad mental.

Esa demanda hundió a National Amusements y Viacom en el caos. Shari Redstone, que divide su tiempo entre Boston, Connecticut y Los Ángeles, pasó semanas ayudando a su padre en su casa y defendiendo con éxito el caso contra Herzer (un juez finalmente falló a favor de Redstone).

Pero fue el plan del ex presidente ejecutivo de Viacom, Philippe Dauman, de vender Paramount Pictures, lo que unió a padre e hija. Sumner Redstone construyó su imperio a partir de una pequeña cadena regional de salas de cine. Después de que Viacom compró Paramount Pictures, en 1994, el hombre señaló el momento como su llegada a las grandes ligas de los medios. Entonces, cuando Dauman propuso vender Paramount a una compañía china, a principios de 2016, Shari Redstone se dispuso a dar pelea.

En pocos meses, ella y Sumner Redstone sacaron del medio a Dauman y su aliado de la firma de inversión familiar, lo cual generó una demanda de alto riesgo. Los Redstone prevalecieron en ella, y Dauman, quien presidía Viacom mientras su valor se desplomaba, renunció.

“Hubo una destrucción casi intencional de MTV, VH1 y todas esas marcas icónicas”, remarcó Jeffrey Sonnenfeld, profesor de la Escuela de Administración de Yale. “Incluso si se hubiera querido sabotear la empresa, hubiese sido difícil hacer más daño que el que hizo [la gerencia anterior]”.

Shari Redstone trató de impulsar la fusión de CBS con Viacom, pero el entonces líder de la primera, Leslie Moonves, estaba preocupado de que Viacom, que lidiaba con una caída en el precio de las acciones y un éxodo de espectadores, se convirtiera en un lastre para CBS. A fines de 2016, Bakish fue nombrado CEO de Viacom y comenzó a trabajar para reconstruir la empresa.

Invirtió en programación e hizo adquisiciones para ampliar el alcance de Viacom. Revisó la gestión de la moribunda Paramount y expulsó a altos ejecutivos de televisión. En su último trimestre fiscal, Viacom alcanzó un hito al informar que la publicidad nacional había aumentado por primera vez en cinco años. La compañía también cuenta con la mejor serie de cable de este verano, “Yellowstone”.

Shari Redstone “podría haber tomado su riqueza y seguir su camino feliz, invirtiendo en Facebook o en otro lugar, sin preocuparse por la destrucción de estas empresas icónicas”, consideró Sonnenfeld. “Pero ella se quedó aquí, y trató de mejorar estas plataformas de medios”.

Anuncio

A principios de 2018, Redstone nuevamente intentó que CBS contemplara la fusión de Viacom. Las conversaciones estaban en curso, pero colapsaron cuando la gerencia de CBS temió que ella intentara eliminar a los aliados de Moonves del directorio. Los miembros independientes de la junta de CBS presentaron una demanda para despojar a los Redstone de su control de votación.

Pero en pocos meses, la pelea en la corte en Delaware fue eclipsada por un escándalo que envolvió a Moonves, quien había liderado CBS desde la división de 2006. El reportero de investigación Ronan Farrow reveló denuncias de varias mujeres que acusaban al por entonces director de la corporación de conducta sexual inapropiada en los años 1980 y 1990 (él negó las acusaciones). Seis semanas más tarde, Moonves había renunciado.

Detrás de escena, Redstone jugó un papel decisivo en la renovación del directorio de CBS al despedir a los veteranos que eran amigos de su padre. Pero algunos eran cautelosos. Como condición del trato, firmado en septiembre de 2018, ella acordó no intentar orquestar una fusión con Viacom durante al menos dos años.

En tanto, la industria de los medios se estaba consolidando rápidamente. AT&T Inc. adquirió Time Warner Inc., propietario de HBO, CNN, TBS y Warner Bros. En marzo pasado Disney completó su adquisición por $71.300 millones de gran parte de la 21st Century Fox de Rupert Murdoch. Esta primavera, miembros independientes de los directorios de CBS y Viacom comenzaron a discutir una fusión. Las conversaciones se expandieron por meses y culminaron, el martes, con el acuerdo de fusión con canje de acciones, que las dos compañías creen que se completará a finales de año.

“Shari ha sido bastante inflexible acerca de esta combinación”, afirmó Daniel A. Lyons, profesor de la Facultad de Derecho de Boston College. El acuerdo del martes, dijo, “reivindica la estrategia que ella ha tenido”.

Ahora, el desafío será integrar dos empresas que estuvieron separadas por más de una década. Bakish y el jefe interino de CBS, Joseph Ianniello, deben fusionar dos culturas distintas y navegar el cambio hacia los servicios de transmisión.

Los observadores de los medios se preguntan si Redstone posicionará a ViacomCBS Inc. para una venta, o si ella se reafirmará allí. “Podría depender del movimiento de las acciones durante el próximo año o bienio”, consideró Matthews. “Pero finalmente está fuera de la sombra de su padre, y creo que eso la impulsa a hacerse un nombre propio y demostrar que puede hacer más”.