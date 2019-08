El secreto mejor cuidado de María Celeste Arrarás sale a la luz

Es muy habitual verla vestida elegantemente de negro, pero esa vez su diseño llevaba detalles plateados que resaltaban el tono rojizo de su cabellera en contraste con su fresca sonrisa.

María Celeste Arrarás llegó puntual a nuestro encuentro y es que es muy exigente en ese sentido y en muchas otras cosas de su diario acontecer.

Llegaba directamente de transmitir su show en vivo desde Los Ángeles para toda la Union Americana y al recibirnos en un hotel de Hollywood, su tono de voz se notaba acelerado. Nos dijo que había tenido unos días difíciles y muy comprometidos. Eso no es extraño para quienes la conocen de cerca, ellos ya saben cómo se apasiona con lo que hace, incluso hasta cuando se encuentra de vacaciones al otro lado del mundo, lo cual lo documenta y comparte en sus redes sociales para los fans.

“Mis semanas son un poquito complicadas, pero ésta en particular más. Imaginate, para venir acá tuve que dejar allá (Miami) muchas cosas hechas y la lucha antes de venir y después de hacer el show, me tuve que poner a empacar y hacer todas las diligencias personales que tengo con mis hijos, para luego llegar a casi la medianoche para hacer una entrevista en mi propio cuarto donde improvisamos un estudio con cables hasta por encima de mi cama y mis almohadas”, nos dijo con una ligera sonrisa, que de inmediato desapareció ya que cuando comienza a hablar es difícil detenerla.

Anuncio

María Celeste Arrarás (Cortesía)

Esa entrevista que la comunicadora hizo en su habitación de hotel había sido con la cantante Gloria Trevi. Un revelador e íntimo encuentro con la controversial mexicana que sería premiada en la entrega de los Latin American Music Awards, donde “Mary” (como la llaman sus amigos) había sido la designada a entregarle el premio “Ícono” al reggaetonero boricua Daddy Yankee.

Esa velada estuvo llena de emociones y de reencuentros, pues esa tarde la vimos acompañada de su entrañable amiga y colega, la periodista cubanoamericana Myrka Dellanos con quien vivió aquellos años de inicio en la cadena Univision al frente de “Primer Impacto” y que hoy forma parte de un legado que este par de mujeres dejaron y marcaron en la televisión hispana de los Estados Unidos. Aunque es cosa del pasado, muchos quisieran volver a verlas juntas en un set, al menos así lo señalan las redes sociales. Desde que se separaron, han habido breves reencuentros en la pantalla, pero no pasan de ahí.

María Celeste y Myrka Dellanos (Cortesía)

Anuncio

“Y precisamente cuando me fui de Univisión, fue que comencé mi libro que años más tarde terminé llamando ‘Vive tu vida al Rojo Vivo’, 36 lecciones de vida que hablan de cómo triunfar en todo sin perder tu humanidad”, comenzó diciéndonos sentada con la mirada fija en mis ojos. La hoy titular del programa “Al Rojo Vivo con María Celeste” nos recuerda que durante la preparación de ese libro, ya manejaba su entrada a la cadena rival aunque “nada estaba escrito, pero ya habían conversaciones”, dijo.

Sin embargo, nadie podía creer que de estar al frente de uno de los programas más exitosos de la entonces líder Univision, ella lo dejaría todo y sin tener la certeza de que podría alcanzar lo inimaginable. “Tomé la decisión porque sabía que algo iba a pasar y tenía varios acercamientos, así que en la calle no me iba a quedar y aunque estaba muy bien en Univision, no me quería quedar, porque yo quería ser ‘manager’ de mi show. Yo estaba en el mejor momento de mi carrera y tenía a mucha gente hablándome y yo me dije ‘algo de esto se va a dar’”, recordó la originaria de Mayagüez, Puerto Rico.

Contra viento y marea

Hoy a sus 58 años años de edad, María Celeste está satisfecha de que el tiempo le haya dado la razón, pues su programa cuenta con gran aceptación a través de la estación número uno de la televisión hispana en los Estados Unidos, Telemundo, de acuerdo a la encuestadora Nielsen.

“Hoy me siento felíz con lo que hice, porque amo lo que hago y en ese momento ya estaba perdiéndo el encanto con lo que hacía”, agregó con una miraba de satisfacción y recordando cuando en Univision estilaban dar el famoso “Telemundo Speech”. “Que era el que le daban a todo el mundo cuando ibas a renegociar tu contrato (en Univision) en el que te decían ‘tienes que aceptar las condiciones que te estamos dando, porque ¿para dónde te vas a ir? ¿para Telemundo? Y así se burlaban de tí en vez decirte ‘quédate aquí, que nosotros te apreciamos y te valoramos’”, recordó la valiente boricua.

Junto a Myrka en Primer Impacto (Cortesía)

Y así es, María Celeste fue valiente y se arriesgó. Y hoy más que nunca, la ganadora de tres premios Emmy, vive una vida intensa frente a la pantalla, desde donde controla, prepara y produce con su equipo un programa que ya tiene 17 años al aire y cuyo nuevo estudio se encuentra en la ciudad de Miami. “Sabía lo que me esperaba, pero tenía tanto entusiasmo, tantas ganas y estaba tan feliz con esta oportunidad y este nuevo comienzo, que eso para mí no resultaba turbulento. Era difícil en el sentido de que era mucho trabajo, pero no lo veía como una carga”, confesó.

Mientras el éxito profesional iba en ascenso, el lado personal vivía momentos tensos para ese entonces. Su matrimonio con Manny Arvesú había terminado en un mediático y sonado divorcio, el cual llegó, lamentablemente, cuando sus tres hijos: Julián, Adrian y Lara, eran apenas unos niños (hoy ya son jóvenes adultos).

“Lo del divorcio fue una parte difícil (de mi vida), dolorosa y complicada, pues tenía las manos llenas. Y sí, fue complicado, pero sobreviví. Y ahora que lo pienso, estuvo fuerte, porque sumergida en el trabajo, la parte personal no la ví, en ese momento, como crisis y cuando esa parte personal se convirtió en crisis, tuve que poner en la balanza todo para ir sacando una y la otra”, comentó e hizo pausa. “Sabes, hay un momento en el que piensas que no vas a salir del hoyo y quisieras que te den una fecha: ‘mira en el 2005 ya todo va a estar perfecto’ y eso no pasa. Pero todas esas cosas se sobreviven”, dijo en tono de consejo.

Anuncio

Sofía Lama en su interpretación de María Celeste. (Cortesía)

Pese a la adversidad, María Celeste salió adelante y lo que hoy la llena de mucho orgullo es que no se siente como una víctima. “Y eso es clave de las personas que son exitosas, porque tú cuando te ves como víctima te estancas y te digo, la gente que yo he entrevistado, que han tenido éxito en la vida, son personas que nunca se han visto como víctimas, son mas bien optimistas. Ellos ven su pasado, presente y futuro desde un punto de vista optimista. Ven el pasado como un proceso de enseñanza, el presente como algo positivo y el futuro como algo esperanzador… y esa es la clave”, señaló mientras bebía un sorbo de agua natural con limón, como a ella le gusta.

“María Celeste es una de las mujeres más admiradas porque todo lo que quiere, lo que se propone, lo consigue. Su carrera es súper amplia, es una mujer preparada, dedicada y yo la admiro en ese sentido. Es una mujer luchona, de las que se dice ‘ella nos ha representado, ha estado ahí desde el principio y no importan los estereotipos, ella siempre los ha sabido sobreponer’”. Con esas palabras la describe Jessica Carrillo, una de sus talentosas reporteras, que hace unos pocos años se fue desde Los Ángeles para formar parte de su equipo en la caliente Miami.

“He tenido los pantalones de decir las cosas como son…” Maria Celeste Arrarás

Y es verdad, María Celeste, además de ser la jefa, es la guía de estos jóvenes en ascenso como lo ha sido en su momento Jorge Bernal, Poncho de Anda, Azucena Cierco, Enrique ‘Quique’ Usales, entre otros. “Siempre anda al corre corre, estamos aquí estamos allá, es un excelente ser humano, es una excelente mamá. Me ha tocado compartir con ella más como mamá, pues de repente uno sale del trabajo corriendo y la vemos a ella corriendo (a buscarlos) porque sus hijos son su vida”, nos dijo Carrillo.

María Celeste ha sido destacada en la revista Newsweek como una de las “20 mujeres más poderosas”, la revista People en Español también la ha tenido en su lista de las “25 mujeres más poderosas” de este año al lado de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y las estrellas del entretenimiento Jennifer López y Kate del Castillo, entre otras figuras, algo que al mencionarle, la hizo pensar unos minutos para luego responder con firmeza.

“Yo creo que he llegado a serlo porque he tenido los pantalones de decir las cosas como son, de trabajar duro, de no tener miedo, de enfrentarme a situaciones, yo diría de una forma sólida. Yo creo que en la vida la mayor parte de la gente se achanta y se asusta, se arrepiente, da vuelta o cambia de postura cuando ven que hay una situación que no les va ha convener. Pero yo soy una persona que cuando tengo una convicción, no cambio de postura aunque piense que eso no me va a beneficiar más adelante”, comentó la periodista, quien ha formado parte de los más importantes debates políticos de esta nación.

“Recuerdo mucho con (Sonia) Sotomayor, la jueza de la Corte Suprema (de Estados Unidos), y el grado de preparación que tuvo María Celeste para participar en ese debate. También el momento en que se preparó para el debate de CNN con (Donald) Trump. Tú no sabes lo que fue aquello, porque todos los ojos del país estaban sobre ella y le hizo una pregunta absolutamente inesperada, él (Trump) estaba esperando, yo supongo, una pregunta de inmigración en relación a México y le terminó hablando de Canada y el contraste de las dos políticas. Aquello fue una bomba de tiempo”, recordó Camilo Pino, Director de Publicidad de Telemundo Network News, con quien María Celeste comparte muchas de sus vivencias profesionales y personales.

“Es una persona que crea amistades, crea relaciones y establece una relación muy sólida contigo”, dijo Pino sobre la persoana a la que le pide consejos. “Porque ha estado tanto tiempo en los medios, sabe tanto, que es una especie de profesora”, agrega con una sonrisa. Su vida profesional la absorbe intensamente, su mirada la delata al hablar.

Anuncio

A largo de su trayectoria, María Celeste ha colaborado con otros shows como Dateline, la revista de noticias de NBC, y también lo ha hecho como co-presentadora invitada en el programa Today. Desde el 2002, el mismo día en que NBC Universal adquirió Telemundo, Arrarás tomó su puesto actual en Telemundo, convirtiéndose en la presentadora y editora gerente del programa “Al Rojo Vivo con María Celeste” hasta la fecha.

Diez años después asumir su puesto, María Celeste aceptó el reto de estar al frente de Noticias Telemundo al lado de José Díaz Balart, pero sin hacer un lado sus responsabilidades con show vespertino. Su presencia en la pantalla era cada vez más requerido, pero algo andaba mal en su vida personal. MC se estaba perdiendo los años más valiosos de sus hijos en la difícil época de la adolescencia, así que decidió dejar a un lado su participación en Noticias Telemundo para dedicarse de lleno a ellos, a su show y a sus otros proyectos que quedaban pendientes y que poco a poco comenzó a retomar, porque luego de sus pérdidas, aprendió a identificar sus prioridades y eso ha sido su secreto para mantenerse.

El secreto sale a la luz

“El Secreto de Selena”, era uno de esos proyectos que esperaban su turno y que hoy la tienen enfocada y a la expectativa. Se trata de una serie de televisión de calidad cinematográfica que es dirigida por Alejandro Aimetta, producida por Buena Vista Original Productions, Moconoco, LatinWE, BTF Media y coproducida por Disney Media Distribution, los mismos que estuvieron al frente de la exitosa serie “Hasta que te conocí”, sobre la vida de Juan Gabriel.

En “El Secreto de Selena”, María Celeste Arrarás es la productora ejecutiva de esta miniserie que ya se transmitió en México en septiembre de 2018 por TNT y que Telemundo estrenará en agosto de este año en la pantalla chica de Estados Unidos cada domingo. Esta producción en formato de miniserie de 13 capítulos, está basada precisamente en el ‘Best Sellers’ que escribió Arrarás, producto de las innumerables entrevistas y las investigaciones que hizo y que la llevaron a entrevistar a Yolanda Saldivar, la asesina de la reina del Tex-Mex Selena Quintanilla. “Me he debido a esta historia desde el primer día, hablé con los protagonistaS, con los testigos presentes en el juicio, hablé desde policías, detectives y con eso logré armar la historia de lo que pasó en la vida de Selena”, comentó la periodista que hoy tiene un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Central de Bayamón en Puerto Rico, en reconocimiento a su ardua labor filantrópica.

María Celeste en el estudio de grabación de Al Rojo Vivo posa con el libro. (Cortesía)

Después que María Celeste escribió el libro, supo que se trataba de un material que servía para una miniserie cuando éstas no eran tan populares como lo son hoy en día, gracias a plataformas como Netflix, Hulu y Amazon Prime. La trama muestra la historia detrás del asesinato de la cantante Selena.

Está protagonizada por la mexicana Maya Zapata en el papel de la fallecida artista; por Damayanti Quintanar en el personaje de Yolanda Saldivar (presidenta del club de fans y asesina de Selena) y la también mexicana Sofía Lama, quien se metió en la piel de la boricua María Celeste, tras estudiarla intensamente y luego de haber leído sus tres libros. “Y eso me dio una visión bastante amplia de su vida, de su forma de ser, de pensar. Luego la vi en sus programas, sus entrevistas, después estuve con ella, pasé un día en su casa, en su trabajo y eso me dio, creo, lo suficiente para interpretarla”, nos contó Sofía Lama, conocida por sus participaciones en telenovelas y series americanas como “Chicago PD”, “NCSI: Los Angeles” y “Designated Survivor”, al lado de Kiefer Sutherland, entre otras.

María Celeste junto al elenco de "El Secreto de Selena".

El estreno de “El Secreto de Selena” en Estados Unidos, dice María Celeste, ha llegado en el momento preciso, aunque “tuvieron que pasar todos estos años para que se diera”, pues dice que en varias ocasiones vendió los derechos del libro a las televisoras en las que estuvo involucrada, pero por diferentes motivos no terminaron de darse los proyectos y lo derechos volvieron a ella… hasta ahora. “Y fue lo mejor que me pudo pasar y se dió en el mejor momento, porque yo ahora entro como productora ejecutiva y guionista”, expresó con orgullo.

Con estas condiciones, María Celeste entró al proyecto con un control y participación, tan de lleno, que según dijo es lo que le ha permitido “lograr esa excelencia que yo aspiro a tener en todo lo que me involucro”. María Celeste es la periodista que dio la primicia al mundo de que Selena había recibido un disparo a manos de Yolanda Saldivar y también fue la que narró la noticia de la muerte de la cantante a la edad de 23 años, víctima de un balazo a quemarropa en una habitación del motel Days Inn de la ciudad tejana de Corpus Christi.

"El Secreto de Selena" (Cortesía)

Como si fuera ayer, MC nos contó que ella recuerda aquel 31 de marzo de 1995 con mucha claridad. Ella había llegado temprano al canal ese día. Conducía el programa “Primer Impacto” y sin imaginarse nada, ese día escribiría un importante capítulo de su vida misma. “Era la única presentadora que estaba ahí, de hecho llegué más temprano de lo usual y cuando pasa lo del disparo, me tocó a mí dar la noticia”, recordó. Precisamente, la serie que inicia este 25 de agosto por Telemundo, comienza con la muerte de la cantante y el anuncio de su asesinato, para luego retroceder en el tiempo y así explicar la relación que había entre Selena y su asesina, mostrando solamente lo que se dio a conocer a los medios de comunicación.

Dentro de la historia, está incluida, precisamente, Arrarás quien para ese momento estaba embarazada y viviendo con su marido Manny Arvesu, a quien vé reclamándole por estar obsesionada con el tema de su libro, sin ponerle atención a su relación, que como muchos saben, le costó el divorcio. “Yo desayunaba, almorzaba y comía, todo lo que tenía que ver con Selena y él me hacía preguntas, porque siempre cuando tienes una pareja tú lo usas, como dicen en inglés, como ‘Sounding Board’ para lanzarle ideas y que te las devuelva, eso era típico de lo que yo lo hacía”, recordó.

La serie además sumerge a la audiencia tras bastidores de lo que pasa en el mundo de la televisión, el mundo del periodismo y las salas de redacción y cómo se toman las decisiones editoriales.

“De cubrir una noticia más o cubrirla menos, qué ángulo (darle), qué decisión se toma de que si cierta información debe salir o no y eso también resulta excitante para el televidente”, comentó la también guionista de la serie. Aún cuando la miniserie no ha contado con la aprobación de la familia Quintanilla y ellos han negado la autorización del uso de las canciones de Selena, la producción optó por usar temas de otros artistas que Selena había hecho versiones a lo largo de su carrera.

Este impedimento no afectó el trabajo de producción, ya que Arrarás dijo que no se trata de una historia biográfica en si como ocurrió en la cinta “Selena” que se llevó a la gran pantalla (1997) con Jennifer López como protagonista, sino que se trata de un ‘thriller policial’ llevado en formato de serie como lo que están teniendo éxito en la televisión anglo. “En la que se muestra los momentos previos a su muerte y que fueron tan fundamentales y claves para entender el desenlace fatídico de aquel 31 de marzo de 1995”, explicó Arrarás.

Con el lanzamiento del libro en las calles, la hermana de la fallecida cantante, Suzette Quintanilla, recurrió a sus redes sociales para expresar su sentir. “Mucha gente quizás pensó que no iba a decir nada al respecto porque le huyo a la negatividad, pero esto es diferente, María Celeste tu libro está basado en mentiras […] Tu fuente es la persona que mató a mi hermana, que le disparó en la espalda y la dejó morir. [La situación] me da asco”, se escuchó decir a la joven en el video que divulgó en su cuenta de Instagram.

Pero María Celeste, reaccionó así cuando le mencionamos el incidente. “Lo que tiene el libro es que no hay ni una sola pieza de información que no haya sido fidedigna, comprobada por varias fuentes, o que haya sido parte de los records (archivos) de la Corte o de las transcripciones de los testimonios, ahí están súper documentados”, puntualizó María Celeste, quien agregó que por eso no hay ningunda demanda al respecto y que en cada inicio de capítulo se muestra una aclaratoria de que todo lo que se presenta en la serie está basado en su libro y en los testimonios de las transcripciones oficiales.

Sofía Lama y María Celeste (Cortesía)

“Aquí no hay nada ficticio, porque todo lo que dice el personaje pasó y todo lo que hace el personaje (interpretado por Sofía Lama) es algo que yo hice y no hay nada de lo que salga que haya sido inventado. Para mí lo más importante es que la gente no juzge sin ver. Que si escuchan que ésta es la versión de Yolanda Saldivar, se tapen los oídos y no escuchen una soberana estupidez como esa, que es inaudito, es un disparate. Pensar que una persona como yo, con una carrera de tantos años, con una reputación que proteger y cuidar y que de esto yo alimento a mis hijos y que yo voy a poner todo eso en riesgo por hacer la versión de una asesina convicta, sería una cuestión ridícula”, concluyó con firmeza en respuesta a esas declaraciones de la familia Quintanilla que no aprueba esta historia.

A lo largo de las investigaciones se ha determinado que el día de la muerte de Selena en el hotel, ella buscaba que la presidenta de su club de fans y ex gerente de sus tiendas, Yolanda Saldivar, le entregara documentos financieros de la empresa. Y en el motel, Selena le comentó a Saldívar que consideraba que debían de dejar de verse durante un tiempo. Una vez en el Days Inn, ambas discutieron por los documentos que requería la cantante. Al encaminarse a dejar la habitación, Saldívar apretó el gatillo de la pistola y Selena fue herida de gravedad. Pidió auxilio tratando de huír hasta que se desplomó desangrada.

Entre tanto, Saldívar se atrincheró en su vehículo amenazando con suicidarse. No fue hasta la noche que la asesina se entregó a la policía que habían acudido a detenerla. Siete meses después del asesinato, Saldívar fue declarada culpable por un juez de Houston y condenada a cadena perpetua.

“El Secreto de Selena” se estrena el domingo 25 de agosto a las 10pm por Telemundo.