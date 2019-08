Así fueron los últimos minutos de Celso Piña

Entró al Hospital San Vicente caminando, se tomó fotos, bromeó con los médicos que lo atendieron, incluso pidió que trajeran al mejor doctor... repentinamente Celso Piña, de 66 años, sufrió un paro cardiaco que ayer le arrebató la vida.

Eran las 12:38 horas (de México). “El Rebelde del Acordeón” llegó a una revisión médica acompañado de su esposa Juany Ortiz y sus hijas Martha Cecilia y Katia, alrededor de las 11:00 horas.

Estaba tranquilo, pidió que le quitaran el reloj y cuidaran su celular mientras lo atendían. “Fue cuestión de segundos todo, se nos fue. Él se fue jugando, tranquilo, estaba muy calmado, venía a un chequeo. Mi mamá, mi hermana y yo nos despedimos de él: ‘sí, papá', un beso y ya”, contó Martha Cecilia, hija del músico orgullo del barrio del Cerro de la Campana, al salir del centro médico.

Celso Piña (Reforma)

Su esposa Juany Ortiz dijo que Celso comenzó a tener problemas del corazón hace dos años. El director de cardiología de la Clínica 34 del IMSS lo citó ayer en el hospital privado para practicarle estudios. Estando ahí le dio el infarto. Los médicos hicieron hasta lo imposible por reanimarlo. “Lo entubaron y le pusieron un marcapasos para ayudarlo”, expresó Ortiz, madre de tres hijos del cantante: Diómedes, Martha y Katia.

Anuncio

Nadie de la familia notó algún malestar en la estrella del vallenato, aunque su esposa cree que quizás disimuló porque no le gustaba dar lástima. "Él andaba igual, me regañó bien feo, fue el último (regaño), no le hace, qué lindo, es válido”, expresó la esposa, “me regañó porque no conté bien el dinero, dijo: '¡Ah, ching...!, me extraña, por eso, güera, no contaste bien’, así me dijo”.

Al Hospital San Vicente llegó caminando Celso Piña (Reforma)

Los restos del artista fuerron velados hoy, en Gayosso Capillas Marianas, en San Pedro. Su hija informó que se oficiaría misa de cuerpo presente y a petición del artista sería cremado y sus cenizas esparcidas en su rancho Macondo, en Allende, Nuevo León.

Al cuestionarle si los fans tendrán acceso al funeral, señaló que él pidió que fuera algo tranquilo. “Les encargo que sean muy respetuosos, por favor”, indicó Martha Cecilia a la prensa, “así como se fue sin avisar, así quería irse”. Indicó que Celso quería un adiós en familia. Martha Cecilia pidió al público que recuerde a su padre como un hombre alegre y campechano.

Gran conmoción se vivió tras la noticia. (Reforma)

“Que lo recuerden como la última vez, bien ching... porque fue un ching.. ¿a poco no? Viajó a Europa, Asia, aquí en México. Ya nada más faltaba llegar al cielo”. Molesta video a familia Tras la muerte de Celso Piña circularon en redes dos videos, uno donde intentan reanimarlo y en otro se ve platicando en el Hospital San Vicente, lo que molestó a su familia. “No sabemos (quién lo grabó), estamos con todo el dolor. Sí es molesto. Estamos enfocados en él, que se vaya bien y que lo despidan”, dijo su hija Martha Cecilia.

Anuncio

_Con información de Lorena Corpus