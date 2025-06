El legado de Los Saicos se extiende en L.A. con el aporte de nuevos admiradores

Como ya lo señalamos, “Papi” debía compartir escenario con Los Saicos Experience, una agrupación de Virginia que se dedica básicamente a interpretar temas de Los Saicos, aunque tiene también composiciones propias.

El grupo -que, insistimos, se presentará todavía este sábado en The Mixx de Pasadena- se encuentra encabezado por el vocalista y guitarrista rítmico Edgar Elmore, que nació en Lima pero vive en Estados Unidos desde los 12 años. Su acercamiento inicial a la legendaria banda fue absolutamente accidental.

“En el 2013, yo tenía una página de YouTube en la que estaba haciendo videos, y fui a cubrir un evento de moda”, nos dijo el músico a través de una conexión telefónica. “Cuando pasé por la mesa de la comida, un señor que estaba en la esquina me llamó, y yo pensé que necesitaba ayuda. Pero cuando me acerqué, me preguntó: ‘¿Tú sabes quién soy yo?’”.

Anuncio

Elmore no tenia idea de quién era el hombre, hasta que este le mostró una fotografia en blanco y negro en la que aparecían cuatro muchachos. “Soy el cantante de Los Saicos”, le dijo. Pero esto tampoco entusiasmó al joven, quien sabía de la existencia del grupo, pero no era ni por asomo un admirador.

Inmediatamente después, ‘Papi” (que era ese señor) lo invitó a sumarse a un encuentro que iba a tener con Flores en DC “para comer pizza, cantar karaoke y tomar un poco de vino”. “Desde ese día en adelante, nos juntamos como por unos cinco años, tomando justamente vino, cantando karaoke y escuchando de paso las historias del pasado que ellos contaban”, recordó Elmore.

“Hasta que un día, en el 2015, cuando ya me había vuelto un fan y tenía una perspectiva del barrio donde crecieron y de las cosas que hacían, decidí hacer un grupo que tocara sus canciones”, agregó.

“Lo que me gusta más de ellas es que son geniales, profundas e intensas, pero, a la vez, muy simples”, detalló. “Creo que capturaron perfectamente ese momento del músico cuando este todavía no se considera músico”.

Una postal creativa. (Archivo del artista)

La ciudad de Los Ángeles tiene a su propia banda de tributo a Los Saicos, Los Lonely Stars, encabezada por Andrew Gastelum, un nativo del Sur de California cuyos padres son sinaloenses.

Anuncio

Gastelum, quien admite haber llegado tarde a la fiesta, se enteró de la existencia de la mítica banda a través de Tropa Mágica, el dúo de fusión procedente del Este de Los Ángeles que interpreta “Demolición” durante sus conciertos. Esto fue suficiente para motivar la creación de su grupo de ‘covers’, que existe desde hace dos años.

“Me gusta la idea de que sean los pioneros del punk rock, aunque estoy consciente de todas las discusiones que provoca esa afirmación”, comentó. “De hecho, estas también se dan después de nuestros conciertos, pero siempre en buena onda”.

“En todo caso, me encanta la música de los ‘60, y me hace sentir una especie de nostalgia por algo que no viví; pero me parece muy interesante que estos tipos no estaban hablando de amor, como todo el mundo, sino de destrucción y de cosas raras”, añadió. “Tratamos de emular el sonido rudo que tenían”.

Curiosamente, en consonancia con su identidad mexicoamericana, Los Lonely Stars han empezado a incluir en sus repertorios no solo canciones propias, sino también de Caifanes y hasta de Interpol, una banda que, evidentemente, no tiene nada de ‘saico’.

Pese a haberse sumado tarde a la partida, Los Lonely Stars están teniendo mucho éxito a nivel local. Esta noche, participarán en un pequeño festival a la espalda de Purgatory Pizza, en Boyle Heights; el 21, se subirán a la tarima del First St Pool Hall & Billiards, en DTLA, y el 22, se presentarán en el reconocido Alex’s Bar, de Long Beach, al lado de los aclamados Very Be Careful.

“Hemos tocado incluso en Tijuana, y el 27 de julio estaremos en el Multiforo Sónico de San Luis Potosí”, concluyó Gastelum. “No nos podemos quejar”.