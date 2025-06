Gloria Estefan honra sus cinco décadas de carrera con ‘Raíces’

Share via

Gloria Estefan cumple cinco décadas de carrera con un álbum completamente en español.

Estefan dice que ella y su inseparable esposo Emilio suelen estar enfocados en sus próximos proyectos y nuevas producciones por lo que el aniversario lo tomó a él por sorpresa.

“Me parece mentira, porque ha pasado rapidísimo; no me siento de ninguna edad, estoy creativamente más activa que, creo, que en mi vida entera”, dijo Estefan en una entrevista por videollamada desde Miami.

Entre esos proyectos que la mantienen ocupada está la creación de un musical de Broadway con la ayuda de su hija Emily, que está inspirado en la Orquesta Reciclados Cateura, una agrupación infantil paraguaya que toca instrumentos creados con desechos reciclados de un vertedero. Planean estrenarlo el próximo año bajo el título de “Basura”.

También está por estrenar la película animada, “Gabby’s Dollhouse: The Movie” (“La casa de muñecas de Gabby: La película”) en la que interpreta al personaje de la abuela Gigi.

Las canciones de su nuevo álbum recientemente lanzado, titulado “Raíces”, fueron compuestas en su mayoría por Emilio.

“Él me dijo que si confiaba en él”, señaló. “Me escribió el disco mientras que yo estaba escribiendo lo otro”.

ARCHIVO - Gloria Estefan llega a la 22ª entrega del Latin Grammy el jueves 18 de noviembre de 2021 en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. (Eric Jamison/Eric Jamison/Invision/AP)

Esto le dio la oportunidad de escuchar algunos demos y conocer las letras antes de entrar al estudio, lo que facilitó su grabación y curiosamente dice que le dio cierta libertad, pues iba más enfocada en la interpretación que en tener que modificar y crear las canciones al vuelo.

Estefan dirigió el video del tema que da título al álbum, que creó con videos caseros de reuniones familiares.

“Mi prioridad siempre ha sido la familia. Si yo no hubiera podido llevarme a mis hijos conmigo de gira, no lo hubiera hecho”, dijo sobre cómo combinó la crianza de sus hijos con una carrera tan demandante como la de música.

“Para mí particularmente como madre, es difícil porque me bajaba del escenario exhausta, pero también con la adrenalina y ellos querían a mami. Yo los tenía a ellos que te mantienen los pies bien puestos en la tierra”.

Sus hijos, Emily y Nayib, son ahora adultos y Estefan es abuela de Sasha, el hijo de Nayib.

“Para mí la carrera y todo, es bello y espectacular, pero mi número uno de rol en este mundo es ser madre”, señaló.

En el video también incluyó fotografías de sus padres animadas con IA.

“Aún todos los días de mi vida yo me acuerdo de mi abuela, de sus enseñanzas, de mi mamá”, señaló Estefan quien con estas imágenes buscó celebrar esos orígenes de su familia.

Estefan también dirigió el video de “La vecina (no sé na’)” en el que aparece con su familia jugando dominó. El video fue rodado en el condominio donde vivió con su madre recién emigrada de Cuba a Estados Unidos, al que apodaban “El Cuartelito”.

Su madre y Estefan estaban rodeadas de mujeres en este condominio, muchas, incluyendo a su madre, eran esposas de presos de la Bahía de Cochinos que no podían estar con ellas.

“Éramos una comuna de mujeres”, señaló. “Todas las noches se sentaban frente al apartamento mío… y empezaban a hablar que si esta que si la otra y había una siempre que sabía todo lo de todo el mundo”.

La canción también está inspirada en una tía de Emilio Estefan, de 90 años, que siempre le cuenta lo que están haciendo todos los vecinos de cada apartamento en su edificio.

Estefan dijo que quería grabar en español, pues es “mi idioma del corazón”.

“La primera música que yo escuché o canté era en español; era música de Celia Cruz, de Cachao, de la Orquesta Aragón en los discos que mi abuela le iba enviando a mi mamá poco a poco al Cuartelito”.

Aunque no fue planeado, cantar en español también es una forma de expresión para Estefan, especialmente ante el trato que se está dando a los migrantes en Estados Unidos.

“Estábamos viendo lo que estaba pasando aquí con los inmigrantes y pensamos que era importante más que nunca mostrar algo que muestra orgullo en quiénes somos, en nuestro idioma, en nuestra cultura, en lo que hemos aportado a este país y era importante que fuera en español”, señaló.

La portada del álbum incluye a Estefan posando junto a una fotografía de su madre con ella de niña. En esa foto aparece otra fotografía de su abuela y su bisabuela. Su madre se la tomó para enviársela a su padre en Cuba.

Estefan buscó recrearla con muebles y vestuario de la época. La tomaron en el sitio donde grabaron el video de “La vecina (no sé na’)”.

“Esa niña sigue viva en mí, la que vivió en esos apartamentos, sigue muy viva en mí”, señaló.

Estefan, de 67 años, galardonada con cuatro Grammy, cuatro Latin Grammy, el Premio Espíritu de esperanza de los Premios Billboard de la Música Latina, el premio a la trayectoria de los Premios Lo Nuestro y Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en 2008, tiene héroes como Clarita, una amiga de su madre que a los 101 años todavía viaja por todo el mundo.

“Yo no me siento distinta, tengo más energía que nunca”, señaló.

Su álbum fue grabado completamente en vivo e incluye una canción que Estefan escribió originalmente en inglés para su nieto, que está por cumplir 13 años, “My Beautiful Boy (For Sasha)”, así como su versión en español “Mi niño bello (Para Sasha)”.

Otro de los temas destacados es “Cómo pasó”, una canción de amor que le compuso Emilio.

“Él escribió cosas que quería decirme a mí, pero sabiendo que yo se la iba a cantar”, recordó Estefan. “Y me dio tanta gracia, oye esta línea que dice ‘y si algún día te falto’, le digo ‘¡me estás matando a mí primero!’”, agregó risueña.

Este año Estefan celebra otro hito, el 40 aniversario de su éxito tropical “Conga”, que en mayo fue incorporado al salón de la fama del Grammy. Estefan señaló que ella es la encargada de dar el permiso para su uso en producciones como la serie “Sirens” (“Sirenas”) de Netflix o la película “Alvin and the Chipmunks: The Road Chip” (“Alvin y las ardillas: Aventura sobre ruedas”).

“Es una canción que se sigue bailando y me hace muy feliz, es algo muy bonito”, dijo Estefan.