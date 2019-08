Estos son todos los tráilers que se acaban de estrenar en D23

Este fin de semana se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Anaheim un evento que no goza de la popularidad de la Comic-Con, pero que despierta sin duda la curiosidad de todos los que nos encontramos interesados en el mundo del entretenimiento.

Ello se debe al simple hecho de que se encuentra organizado por una compañía que, a estas alturas -y para bien o para mal-, controla un enorme segmento de las propuestas de la industria orientadas hacia el ‘mainstream’.

Nos referimos a D23 Expo, que le dio cabida hoy a los representantes de Disney+ (el canal televisivo de próxima aparición que, por supuesto, transmitirá solo obras surgidas de la casa del Ratón Miguelito) para dar a conocer la pronta realización de varias series: una sobre Obi-Wan Kenobi que será protagonizada por Ewan McGregor, otras tres vinculadas a “Ms. Marvel”, “Moon Knight” y “She-Hulk” y, de manera realmente sorpresiva, una más que revivirá al recordado personaje de Lizzie McGuire, con la participación de la misma Hilary Duff.

Pero la jornada sirvió también para el estreno de varios tráilers de producciones que se encuentran mucho más adelantadas: “The Mandalorian”, la esperada aventura televisiva vinculada a la saga de “Star Wars”; “Lady and the Tramp”, la versión en carne y hueso del clásico animado; “Noelle”, una nueva comedia navideña; “High School Musical: The Musical: The Series”, una entrega adicional de la exitosa saga; “The World According to Jeff Goldblum”, una miniserie protagonizada por el querido actor que le da su nombre; y “Encore!”, un ‘reality’ vinculado al mundo de la música. Estos son los clips que se vieron.