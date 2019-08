¿"Cancel Culture”?, Sarah Silverman lo llama “Justicia Porno” y “realmente aterrador”

Sarah Silverman piensa que “Cancel Culture” debería eliminarse, en la mayoría de los casos.

Usted sabe ‘Cancel Culture’: se comete un error, se revela o se imagina, y la reacción en línea es que la persona o entidad involucrada se exiliará para siempre, la boicotearán. Actualmente está afectando a Equinox, SoulCycle, y al New York Times. Ha sido dirigido a Taylor Swift, al YouTuber Logan Paul e incluso al fallecido John Wayne.

Durante un episodio de “The Bill Simmons Podcast” la semana pasada, Silverman criticó el movimiento para borrar esencialmente a las personas por sus errores pasados, incluso si los equivocados los han reconocido. La comediante también habló sobre algunos de sus propios momentos lamentables, como actuar con una cara negra en un episodio de su programa sobre la raza, por lo que espera que el público pueda perdonarla.

“Da mucho miedo”, dijo Silverman sobre esa tendencia. “Lo llamo ‘justicia porno’, donde es como si no estuvieras a bordo, si dices algo incorrecto, si hiciste un tuit una vez. ... Todos están tirando la primera piedra. Es muy extraño y es una perversión”.

Pero no todos merecen una segunda oportunidad, en opinión de Silverman. Después de todo, no ha tenido problemas para subirse al tren del rechazo para figuras públicas controvertidas como el presidente Trump y el juez asociado de la Corte Suprema Brett Kavanaugh. Para esta artista, ‘Cancel Culture’ opera “caso por caso”.

“Mientras reflexiono, y deseo que otras personas de izquierda también hagan esto, tienes que preguntarte: '¿Me gustaría que ese individuo cambiara, o en secreto quiero que continúen siendo lo que considero como incorrecto, para señalarme a mí misma como correcta’”, dijo. “Hay tanto por lo que tenemos que estar realmente indignados, pero debemos decir: ¿La acción que estoy tomando aquí está creando un cambio o más división?”.

Silverman también señaló que su cabeza había estado en el bloque de rechazo antes, particularmente por su decisión de usar la cara negra en un episodio de “The Sarah Silverman Program”, que, dijo, le ha costado su trabajo en la industria a pesar de sus intentos de abordarlo y pedir disculpas por ello.



“No digo que no es necesario hacerme responsable”, aseveró. “Me hice responsable. No puedo borrar lo que realicé, pero sólo puedo cambiar para siempre y enderezar lo que pueda para desempeñarlo bien por el resto de mi vida”.

Los comediantes tienden a encontrarse en el centro de un movimiento para vetarlos cuando los usuarios de redes sociales redescubren fragmentos o malos comentarios que fueron hechos en el pasado, especialmente los comentarios homofóbicos de Kevin Hart sobre su hijo y su sexualidad. Silverman puede entender eso.

“Siempre he dicho que si recuerdo mis frases viejas y no me avergüenzo, hay algo mal”, aseguró. “Si te expones, no va a ser atemporal, simplemente no lo es”.

