Artes esenciales: El impenetrable Music Center tiene una accesible nueva apariencia

El Music Center recibe un mordisco y una cirugía estética, y un crítico visita un LACMA medio vacío. Soy Carolina A. Miranda, escritora de Los Angeles Times, con las noticias de arte esenciales de la semana y la poesía japonesa de la muerte.

Music Center renovado

Cuando el arquitecto Welton Becket diseñó el Music Center en 1964, colocó su trío de edificios de artes escénicas en una amplia plaza que se eleva a 10 pies sobre Grand Avenue. Un crítico comparó el complejo distante con “la cubierta de un portaaviones”. Pero un rediseño de la plaza del centro por parte de Rios Clementi Hale Studios, dirigido por su socio Bob Hale, promete hacer que el Music Center sea más accesible. “Realmente vimos la capacidad de crear un acceso para todos”, me dice Hale. “Pero también brindando oportunidades que no existían”.

La presidenta y directora ejecutiva del Music Center, Rachel Moore dice: “No deberíamos ser un castillo blanco en la colina”.

Architect Bob Hale, left, and Music Center CEO Rachel Moore on the new escalators to the Music Center. (Al Seib / Los Angeles Times)

Hablo con Madeleine Brand de KCRW y Frances Anderton sobre la remodelación de la plaza.

La escritora de comida del Times Jenn Harris informa sobre el programa rotativo de chef en Abernethy’s, el nuevo restaurante que se abrirá allí el 5 de septiembre.

Nota al margen: soy una gran admiradora del diseño del piso semicircular del Go Get Em Tiger, el nuevo café de la plaza.

A geometric tile floor, inspired by the shape of the Mark Taper Forum, at Go Get Em Tiger. (Carolina A. Miranda / Los Angeles Times)

Además: el Music Center abrirá la plaza con una serie de eventos públicos gratuitos, que incluyen una noche de cumbia, una actuación de la Coral de Los Ángeles y una fiesta familiar.

El museo está abierto, más o menos

Hablando de templos culturales de la década de 1960: Mary McNamara tiene una columna sobre el estado somnoliento de LACMA. En preparación para la construcción, el museo ha cerrado el edificio de Arte de las Américas, el edificio Hammer, el Pabellón de Arte Japonés, el Teatro Bing y la mayor parte de Ahmanson, una experiencia por la cual todavía está cobrando la entrada. “Señales estridentes que dicen ‘LACMA está abierto’ son solo publicidad falsa”, escribe McNamara. “Gran parte no lo es. Así que, por el amor de Dios, solo dilo”.

Welcome to LACMA ... or not. (Liz Moughon / Los Angeles Times)

Notas clásicas

Una actualización sobre la investigación de acoso de Plácido Domingo: Makeda Easter del Times informa que la investigación será dirigida por Debra Wong Yang de la firma de Gibson, Dunn & Crutcher, una ex fiscal de los Estados Unidos que dirigió la investigación sobre el comportamiento de la decano de la escuela de medicina de la USC Carmen A. Puliafito.

Mientras tanto, el crítico de música clásica Mark Swed, mientras está en Europa, informa sobre sucesos en Austria y Alemania.

Captó una actuación de “Idomeneo” de Mozart, dirigida por Peter Sellars, en el Festival de Salzburgo y un espectáculo de “Lohengrin” renovado de Yuval Sharon en el Festival de Bayreuth. “Ver estas producciones consecutivas reveló no solo cuánto LA se ha convertido en una voz individual y líder en el pensamiento operístico”, escribe, “sino también cuán provinciales (¿o tenemos miedo?) Estamos a punto de aprovecharlo”. “

Klaus Florian Vogt as Lohengrin at the Bayreuth Festival in Germany. (Enrico Nawrath / Bayreuth Festival)

At Bayreuth, director Tobias Kratzer updated Wagner’s “Tannhäuser” with an anarchist gang and a drag queen. It received rapturous applause from the audience. Less rapturous: the reception given Russian conductor Valery Gergieve, who was booed. “It seemed that Gergiev’s favored status in Vladimir Putin’s Russia was the real source of the animosity,” writes Swed, who interviewed Gergiev.

En Bayreuth, el director Tobias Kratzer actualizó “Tannhäuser” de Wagner con una pandilla anarquista y una drag queen. Recibió aplausos entusiastas de la audiencia. Menos entusiasta: la recepción dada por el director de orquesta ruso Valery Gergieve, quien fue abucheado. “Parecía que el estatus favorito de Gergiev en la Rusia de Vladimir Putin era la verdadera fuente de la animosidad”, escribe Swed, quien entrevistó a Gergiev.

La colaboradora Catherine Womack presenta a Laura Karpman, una compositora que llama la atención sobre el trabajo hecho de otras compositoras. El jueves, estrenó una pieza que incorporó elementos melódicos de Anita Owen, un músico poco conocido de principios del siglo XX. “Se trata de amplificar a las mujeres”, dice.

Laura Karpman in Los Angeles. (Jay L. Clendenin / Los Angeles Times)

En las galerías

En la galería Gagosian, “Desert Painters of Australia Part II” se ofrece “una conclusión emocionante para una temporada de galerías de verano inusualmente animada”, escribe el crítico de arte del Times Christopher Knight. El espectáculo, que reúne pinturas de artistas indígenas como Naata Nungurrayi, la mayoría de los cuales provienen del Territorio del Norte de Australia, presenta obras que “son pinturas contemporáneas magistrales, simples y simples”.

Anuncio

Naata Nungurrayi, "Untitled," 2010, at Gagosian. (Robert McKeever / Gagosian)

El programa actual de Susan Mogul en As Is L.A. consiste en una serie de objetos que cuentan la historia de la conexión con su madre, muchos de ellos grupos de objetos modernos de mediados de siglo que sirven como “pequeñas meditaciones humorísticas”, escribe la crítica colaboradora Sharon Mizota.

Mizota ha ganado el liderato esta semana por su reseña sobre el show del Armory Center en el Club Scum: "¿Dónde puedes pintarte la cara como una reina de belleza con una boca abierta, sangrienta y monstruosa? ¿Esculpir una vulva en tu calva? traje de vaca, completo con ubre, y sentirse completamente en casa? En Club Scum, por supuesto ".

Anthony Mehlhaff, "Drag Surfin' USA," 2019. (Anthony Mehlhaff)

En el escenario

En “Hannah and the Dread Gazebo” de Jiehae Park, a la vista en el Fountain Theatre, la historia de una joven que intenta ayudar a su abuela se convierte en una historia familiar surrealista que involucra el mito del origen de Corea y la frontera fortificada con Corea del Norte. “Eso es mucho para ver en una obra que dura aproximadamente 90 minutos sin interrupción y que hace que su narrador salga rutinariamente del marco para explicar el método de su vertiginosa narración”, escribe el crítico de teatro del Times Charles McNulty.

Mientras tanto, el crítico de cine de los tiempos Kenneth Turan, reseña “Fiddler: A Miracle of Miracles”, un “documental interesante y esclarecedor” que examina la historia del musical “Fiddler on the Roof” y su amplio alcance. “Esto es especialmente irónico”, escribe Turan, “dado que cuando el ‘Fiddler’ original intentaba producirse, las voces eran fuertes y persistentes de que nadie quisiera verlo”.

Zero Mostel, center, with Maria Karnilova, from left, Tanya Everett, Julia Migenes and Joanna Merlin, stars of "Fiddler on the Roof" in 1964. (AP / Roadside Attractions / Samuel Goldwyn Films)

"Frankenstein” ha cobrado vida en A Noise Within en Pasadena. La adaptación de 2011 del dramaturgo Nick Dear “rescata la creación de Mary Shelley de los estereotipos de innumerables monstruos gruñidos y pesados”, escribe el colaborador Philip Brandes, con un monstruo que cita a Milton.

Anuncio

Luis J. Rodríguez, autor del aclamado por la crítica “Always Running: La Vida Loca, Gang Days in LA”, ha ayudado a adaptar sus memorias en una obra de teatro que se estrenará en Casa 0101 el 31 de agosto. “No puedo poner todo el libro en escena ", le dice al conlaborador Patrick J. Kinger. “Quería centrarme en el dilema del mentor y la paciencia y la persistencia requeridas”.

Haylee Sanchez, left, Venancio Bermudez, Rufino Romero, Alex Alpharaoh, Alexa Ortiz, Angel Lizarraga, and Rachel Lemos star in "Always Running" at CASA 0101 Theater. (Anaith Indjeian )

Sangre y sexo en los ’80s

El cineasta Hari Sama ha creado una oda a su juventud y a la escena artística de la Ciudad de México de 1980 en “This Is Not Berlin”, que llega a los cines de Los Ángeles este fin de semana. Hablé con Sama sobre el período en el que jóvenes advenedizos como Gabriel Orozco y Teresa Margolles, ahora artistas internacionales conocidos, hicieron instalaciones y actuaciones salvajes. “Todo estaba tan prohibido que lo hacía sentir especial”, me dice. “Hubo esta verdadera clandestinidad, esta explosión creativa”.

El crítico de cine Justin Chang reseña la película: la cinta “comienza con una cita de Proust y una explosión de energía desagradablemente estridente: es como una promesa de que estamos a punto de ver un recuerdo abierto y derramado en la pantalla, crudo y sin filtrar”.

Xabiani Ponce de León, left, and José Antonio Toledano in "This Is Not Berlin." (Samuel Goldwyn Films)

Listo para el fin de semana

Matt Cooper tiene sus selecciones de fin de semana, que incluyen varios conciertos de Pink Martini y la Orquesta del Hollywood Bowl en el Bowl.

Pink Martini is playing at the Hollywood Bowl throughout the weekend. (Chris Hornbecker)

