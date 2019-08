El adelanto especial de ‘Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker’ que estabas esperando

Disney y Lucasfilm han revelado un detalle de la my esperada cinta “Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker”, conclusión de la épica saga de Skywalker, en la D23 Expo de Anaheim.

Sin emabargo, fue revelado en las redes sociales un detalle que va a dejar a la audiencia con la boca abierta y tiene que ver con el paso a alguien al lado oscuro. También se aprecia a Rey lanzando una espada láser a un árbol, y ésta regresa a ella como un bumerang.

Todo se inicia con un resumen de toda la saga hasta hoy en día, pero también se observan algunas imágenes nuevas de la próxima tercera trilogía, que concluye con una toma de ¿Rey en el lado oscuro? ¿Parece que se dejó seducir? Mira lo que lleva en las manos.

En algo más de cuatro décadas y nueve películas, el final de la saga Skywalker está a la vuelta de la esquina. Pero no te confundas porque universo de Star Wars continuará, con The Mandalorian y las nuevas películas de las celebridades detrás de Game Of Thrones, pero lo que sí es cierto es que aquí es donde termina la historia del Skywalker, con Star Wars Episodio IX: The Rise De Skywalker.

