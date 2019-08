Guillermo Arriaga regresa al cine con tema migratorio

Las historias de migrantes mexicanos en Estados Unidos no sólo ocurren en la frontera. A veces se relacionan de forma mucho más íntima y directa con el vecino país del Norte, lo que dota a estos relatos de toda una gama de matices reflexivos y sociales, como ocurre en No One Left Behind.

Esta ficción, de apenas 30 minutos, es dirigida y escrita por el mexicano Guillermo Arriaga, quien retoma el séptimo arte con esta obra, que debutará en la edición 76 del Festival Internacional de Cine de Venecia. “Estamos muy orgullosos de ir al festival de Venecia. No está fácil, la neta. Llegar ahí cuesta su trabajito”, aseguró ayer el nominado al Óscar, durante la primera proyección del filme en la Cineteca Nacional.

“Cuando le mandé el trabajo a Alberto Barrera, director artístico del festival, me llamó y me dijo: ‘esto entra porque entra. Guillermo, vas a Venecia, no hay manera de que esto no se pueda ver’”. La película, que cuenta con las actuaciones de Danny Huston, Jorge Jiménez e Isabel Aerenlund, se sitúa en el funeral de un militar mexicano que durante años sirvió en Estados Unidos y después fue deportado.

“Filmamos tres días a 51 grados. Se nos desmayaba la gente por el calor, pero sobrevivimos” Guillermo Arriaga, Director

“La historia surge cuando hice la búsqueda de locaciones para una película que dirigí. Nos metimos a casas de mexicanos que vivían en Nuevo México. “Ahí encontré que estas familias tenían altares para sus hijos muertos en batalla. A partir de ahí surge está reflexión sobre la relación entre México y Estados Unidos”, dijo Arriaga, de 61 años. El rodaje se realizó en Coahuila de Zaragoza, donde superaron diversas dificultades, como el clima.

“Filmamos tres días a 51 grados. Se nos desmayaba la gente por el calor, pero sobrevivimos”, recordó. Tras su paso por Venecia, el mexicano planea abordar de nuevo la migración, ahora en la televisión. “Vamos a aprovechar este proyecto como la base para una serie de televisión. Ya estamos en pláticas con algunas compañías que están interesadas”, finalizó Guillermo Arriaga.