Los aromas que hacen feliz a Thalía huelen a flores que despiertan sus sentidos y sus mejores recuerdos

Un día antes de su cumpleaños, la actriz, cantante y empresaria mexicana Thalía Sodi logró capturar casi 2 millones de vistas en un breve video que subió a su cuenta de Instagram con más de 14 millones de seguidores.

En este pequeño encuentro de dos minutos, la intérprete de temas como “No me acuerdo”, “Lindo pero bruto” y “Ahí”, compartió la felicidad que sentía por llegar a los 48 años de edad, plena de felicidad, de su familia y de una filosofía de vida que la mantiene siempre arriba y en el gusto de sus fans.

Thalía estaba aún en pijama, sujetándose el cabello y como siempre se dirigió a sus “cielos de su vida” (como llama a sus seguidores). “Estuve con ellos celebrando la vida, de estar aquí en este planeta, dejando marca, dejando huella, caminando esta jornada con alegría y trayendo proyecto nuevo. Es como una reflexión de que todos los días es para celebrarlo y practicamente todos los días debería ser nuestro cumpleaños”, comienza expresándole a Los Angeles Times en Español vía telefónica desde Nueva York.

Thalía cumplió años el 27 de agosto y los celebró al lado de su esposo Tommy y sus dos hijos Sabrina Sakaë y Matthew. “Y me la pasé de la manera más natural y más bella que es en familia y celebrando a los nuestros en la naturaleza”, nos dijo con emoción.

El día de su cumpleaños, pudimos ver en su cuenta de Instagram que Thalía posaba felíz al lado de unos enormes girasoles. Una fotografía que capturó la atención de sus millones de seguidores que a diario la llenan de “likes” y comentarios. Y en esta ocasión, no fue la excepción. “Sí, eran enormes esos girasoles, me sacaban casi la mitad del cuerpo. Yo no había visto nunca girasoles así de grandes. Me encantan”, dijo emocionada la cantante nacida en la ciudad de México.

Contó que ese día iba mirando el paisaje a través de la ventana del auto en el que viajaba, cuando de pronto vio a los lados de la carretera algo que llamó su atención y de inmediato mandó a detener el auto. “Dije ‘tenemos que parar por favor’. Eran una belleza, era un cultivo de girasoles enormes. Y al verlos de cerca, sentí que ese era uno de los más grandes regalos que había recibido el día de mi cumpleaños”, recordó.

El “posting” de cinco fotos en su cuenta de Instagram al lado de los girasoles sobrepasó los 241 mil “likes” (“Me gusta”) y obtuvo más de 4 mil comentarios, entre lo que se incluyen los de los cantantes Ana Bárbara y José Luis Roma, además de las felicitaciones que recibió de sus amigos Lili Estefan y Ernesto Laguardia. “Eso fue muy emocionante, me conmoví mucho con tanto amor, con tantas muestras de afecto, con tantas palabras y tantos conceptos que tiene la gente de mí. Me escribieron demasiados mensajes bellos y de reflexión que la final del día ya estaba llorando y conmovida de la emoción. Y lo mejor es que no solamente (recibí) de amigos y gente que conozco, sino también de todos los que día a día forman parte de mi comunidad virtual que siempre están pendientes y llenos de amor para mi”, dijo.

Esa comunidad virtual a la que se referería Thalía incluye los 14.2 millones de seguidores de Instagram, los 9.59M en Twitter y los más de 16M en Facebook, que disfrutan e interactúan con ella a diario y ven a su artista como una influencer, además de conocer su faceta de empresaria, locutora, diseñadora, modelo, actriz, cantante y mucho más. “Es que siempre he tenido como se dice ‘muchas cucharas en el caldero”, nos dijo entre risas.

Y es verdad, Thalía es así. ”Me gusta muchísimo tener muchas opciones, reinventarme y el explorar. Desde chica, sino era la música, era la actuación, el diseñar la ropa para mis shows o lanzar una linea de lencería , escribir libros o tener un podcast, lanzar una linea de ropa, de zapatos o de joyería en una de las tiendas más emblemáticas de este país, además lanzando ahora una colección de camas en Burlington y perfumes que siempre ha sido una de mis pasiones. Y es que siempre me ha gustado expanderme y soñar en grande para lograr esas metas”, comentó Thalía, de 48 años.

El legado de su madre siempre está presente en sus decisiones importantes. (GETTY IMAGES)

Desde muy pequeña, Thalía contó con el apoyo incondicional de Yolanda Miranda Mange, su madre, una reconocida empresaria mexicana que convirtió a su hija en todo un suceso del “show business”. Y fue precisamente de ella, quien Thalía heredó esa pasión por ir más allá de ser una figura del espectáculo. “Ella fue demasiado clave porque tenía esa visión empresarial y práctica. Yo lo soñaba, lo diseñaba, lo creaba y ella me ayudaba a cumplir esos sueños, concretarlos y hacerlos una realidad. Entonces yo aprendí mucho de ella”, recordó con nostálgia.

Desde siempre, Yolanda le fue inculcándo a Thalía su manera de manejar sus empresas y le alimentó el compromiso que debía sumir los negocios en paralelo con su carrera artística. “Su don de gente y su forma de ser empresarial, muy clara y muy tajante, hizo que yo aprendiera de ella, sobre todo en lo de tener perseverancia para lograr los objetivos”, recordó de su madre, quien en los años 90 cuando ni siquiera existían las redes sociales, ella se dedicó a recopilar firmas con los innumerables clubes de fans de su hija para lograr uno de sus más grandes sueños: la estrella del Paseo de Fama de Hollywood para Thalía.

Desde 1990 doña Yolanda intentó que la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad que gestiona la estrella, considerara a Thalía, pero sus ojos no lo pudieron ver.

Lamentablemente, su madre falleció el 27 de mayo de 2011 y no pudo ver realizarse ese sueño. Thalía finalmente develó su estrella dos años más tarde en el Paseo de la Fama en el 5 de diciembre del 2013. “Estoy aquí parada por ella y hoy día tengo una estrella en el cielo y tengo una estrella aquí (comentó señalando el suelo), y ésta estrella es para ella”, dijo en ese entonces Thalía visiblemente afectada con un nudo en la garganta.

Thalía develó su estrella en el Paseo de la Fama en el año 2013. (Getty Images)

Una foto de su madre presenció la ceremonia y Thalía tomó el retrato con ella para sentir su compañía. “Y después de tantos años, y después que ella partiera. (Recuerdo que) yo estoy en ese momento recibiendo la estrella y (sentí que fue como ese momento de luz donde todo ese sueño se cristalizó y todos, no solamente mi madre, donde quiera que esté, sintió esa energía de amor al igual que los demás que estuvieron por tantos años impulsando de que esto se lograra”, dijo Thalía.

“Ella (Yolanda) desde años y años, empezó a buscar a todos los presidentes mis clubes de fans de diferentes países y comenzó a coordinarlos para que juntaran las firmas que se requerían aquel momento antes de lo electrónico y todo digital, que ellos pedían para que entonces te consideraran para una estrella. Y tenía cajas y cajas con cartas firmadas, porque ella contagiaba a todos. ‘vamos todos a lograrle la estrella a ‘Thalita’, hagan que ella logre por ustedes”, recordó Thalía evidentemente emocionada.

Thalía confiesa que la forma de vida de su madre, su estilo y la manera de manejar situaciones, eso fue el aprendizaje que recibió de ella. “Y saber que yo puedo tener muchas facetas y que todo puede estar bien y que se puede entrelazar todo, es algo que me ayuda mucho a crecer y también el darme cuenta que todo tiene una correlación”, agregó.

Precisamente, hablando de correlación, a lo largo de su trayectoria y poniendo en practica los conocimientos que heredó de su madre, Thalía ha ido formando poco a poco su imperio en el mundo de los cosméticos y demás productos de consume masivo. Tiene un perfume que lleva su nombre, una linea de ropa “Thalía Sodi Collection”, lencería, dulces, zapatos, lentes y hasta joyería fina, forman parte de ese empresa que hoy maneja Thalía junto a otros socios. Eso sin contar los libros que ha lanzado para niños, su carrera como modelo e imagen, su podcast y hasta el programa de radio sindicalizado “Conexión Thalía” que llegó a sintonizarse en Nueva York, Los Ángeles, Miami y Chicago..

Pero ahora lo que la tiene más emocionada es el lanzamiento de “Thalia Sodi Fragance Collection”, cinco fragancias totalmente diferentes unas de otras, que sus fans han recibido con mucha aceptación y que se distribuyen en Macy’s y por Amazon. “Y es que siempre me ha cautivado tener una fragancia única”, confiesa la artista.

Su faceta de empresaria la ha sabido llevar a la par con su carrera artística, algo que su madre Yolanda le enseño desde niña. (Cortesía Thalía)

Para Thalía el olor, las fragancias y los aromas están muy ligados con los recuerdos. “De pronto hay un aroma que te remonta a tu infancia y te acuerdas perfectamente de ese lugar que olía así o esa persona que tenia ese olor tan significativo, que te remonda a tu juventud o a esas vacaciones tan lindas. Y para mí siempre ha sido importante el sentido, el aroma y siempre he sido muy específica, me gustan las cosas simplistas, pero que causen un impacto”, nos comentó.

Para lograr su cometido en cinco fragancias, Thalía se asoció con una de las casa principales de perfumes de Nueva York, la ciudad donde ella reside al lado de sus esposo Tommy Mottola y sus hijos Sabrina y Mathew Alejandro. “Con ellos diseñamos una fragancias bellas, mágicas que quise correlacionar con mi pasión por cuarzos, diamantes y definitivamente las quise personalizar con piedras preciosas y con eso se dio la idea de crecer el número de fragancias”, expresó.

Cada una sus fragancias tiene un color diferente y un aroma carateristico en el que destacan los cítricos, coco y petalos flores de limón, magnolias, gardenias, rosas blancas y toques de madera.

Toda esa combinación tiene su por qué y Thalía termina explicándolo. “Porque uno tiene diferentes estados de ánimo y diferentes días. Hay días que despiertas súper romántica y para esos días son las fragancias dulces, por otro lado si me levanto con mucha energía y con ganas de comerme el mundo y es verano, busco una fragancia cítrica para refrescar”.

“Porque todos tenemos diferentes gustos, todos tenemos una personalidad”, señaló la polifacética Thalía, quien acaba de recibir un disco de oro por las ventas y streaming su sencillo “Lindo pero bruto, de su álbum “Valiente” que cuenta con la participación de estrellas como Natti Natasha, Lali, Ana Mena, Fonseca, Dabruk, Carlos Rivera y El Micha.

“Estos son los nuevos números, que hoy en día sosn los likes, share, streaming y todo es hoy es muy diferente, antes eran plcas de oro por la ventas físicas, antes eran firmas de autógrafos en las tiendas de discos, y hoy es distinto, pero al mismo tiempo es igual de emocionante, igual de apasionante y el amor por la música y por los videos es algo que no cambia, porque la gente está deseosa de ver algo fresco y que los haga volar a través de la letra de una canción y eso es lo que siempre quiero lograr”, concluyó la artista que ha logrado vender más de 25 millones de discos.